Irina și Răzvan Fodor au plecat într-o escapadă în doi. Ce destinație au ales: „Am fugit de acasă”

Irina și Răzvan Fodor se bucură de o vacanță departe de România. Prezentatoarea TV și actorul au ales să meargă în Londra și au publicat mai multe cadre superbe cu activitățile pe care le fac în această escapadă.

Pe Instagram, Irina Fodor a dezvăluit că este pentru prima dată când ajunge în Londra, așa că este foarte entuziasmată de toate experiențele de care va avea parte în vacanță alături de soțul ei. Cei doi au bifat deja vizita la Muzeul Madame Tussauds, acolo unde s-au fotografiat alături de statuile de ceară ale celor mai cunoscute personalități din lume.

„Un pic am fugit de acasă. Chiar dacă am ajuns în multe colțuri îndepărtate din lume, e prima dată pentru mine în Londra și vreau, în timpul ăsta destul de scurt pe care îl petrecem aici, să înțeleg cât mai mult din orașul ăsta. Până acum, sunt taaare încântată și nu am prins nici vreme urâtă, dimpotrivă. Bine, de frig, e frig, dar chiar am mai văzut o rază de soare din când în când și până acum nu a plouat”, a scris Irina Fodor pe Instagram.