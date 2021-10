Irina Fodor, detalii despre cum a ajuns să prezinte emisiunea Asia Express

Irina Fodor a făcut dezvăluiri despre modul în care a ajuns noua prezentatoare a reality show-ului Asia Express, emisiune care se bucură de o mare popularitate și de un număr impresionant de fani.

Filmările pentru emisiunea Asia Express – Drumul Împăraților au durat timp de două luni, iar acest lucru a fost destul de dificil pentru Irina Fodor din cauza faptului că a fost nevoită să stea departe de fetița ei și de soțul ei, Răzvan Fodor. Cu toate acestea, ea a mărturisit că experiența a fost una inedită și că nu o regretă deloc.

„A fost greu pentru că era o luptă care se dădea în mine, erau sentimente contradictorii, eram cu inima frântă că trebuie să plec două luni de lângă copil și de lângă soț și nu-mi imaginam cum ar putea fi astea două luni departe de ei, în același timp știam că nu o să spun ‘Nu'”, a declarat aceasta pentru Antena Stars.

Irina Fodor a mai vorbit și despre provocările și greutățile cu care atât concurenții, cât și echipa de producție se confruntă în timpul filmărilor.

„Toată lumea e într-o cursă. Adică toată lumea. De la producători la producătorii de joc, la producătorii de locații, la mine”, a povestit Irina Fodor în episodul 12 din Jurnal de Asia, difuzat de a1.ro.

„Turcia pe mine m-a uimit. Am bătut sute de kilometri, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. Nu cred că își face nimeni o vacanță care să bifeze 50 de locuri diferite în Turcia. 7000 de kilometri. Trebuie să vă imaginați ce înseamnă 7000 de kilometri”, a mai completat Irina. „Este foarte greu (…) și sunt uimită în fiecare zi că pot duce cursa mai departe și mai departe”.

Irina Fodor a mai explicat și că soțul ei, Răzvan Fodor, i-a povestit despre aventurile prin care a trecut el când a fost concurent la Asia Express, însă ea nu și-ar fi imaginat că va fi atât de dificil. „Am trăit-o cu Răzvan. A încercat să-mi povestească tot ce își amintea. (…) Fiecare zi e cât o săptămână”.

În ceea ce privește eforturile pe care le depune echipa de filmare, Irina are numai cuvinte de laudă. „În spatele camerelor este la fel de multă muncă, așa cum e și în fața lor. Operatorii și reporterii aleargă evident cot la cot cu concurenții. Altfel cei de acasă nu ar putea să vadă, să simtă ce simt concurenții. Este un sezon diferit și intens pentru că e probabil cel mai lung traseu de până acum. Nu pot să cuprind în vorbe ce înseamnă proiectul ăsta și mai ales sezonul ăsta”.

