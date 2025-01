Despre antreprenoriat creativ cu fetele de la The Edit

Antreprenoriatul înseamnă curaj, înseamnă să ai roluri multiple, înseamnă să îți asumi riscuri, înseamnă și creativitate, implicare, suflet și foarte multă muncă. Irina Pogonaru Și Magda Staicu au toate aceste calități și de aceea conceptul The Edit, dezvoltat de cele două, are succes și este într-o continuă dezvoltare.

Domnica Mărgescu a stat de vorbă cu cele două antreprenoare, așadar te invităm și pe tine să le afli povestea și să te lași inspirată de aceasta.

Elle: Cum ați început acest business minunat? Cum v-ați întâlnit și cum ați decis să deveniți antreprenoare?

Irina Pogonaru: Povestea noastră începe în 2012, când Magda mi-a fost clientă. Împreuna, am lucrat treptat la transformarea întregii ei case, iar în acest proces am realizat că împărtășim mai mult decât o pasiune pentru design – avem același mod de a vedea frumusețea, aceleași dorințe, și ne loviserăm de aceleași frustrări legate de lipsurile din piața locală. Am rămas conectate chiar și după ce proiectul s-a încheiat, trimițându-ne constant imagini și idei, iar în 2019 am simțit că este momentul să transformăm toate acele conversații, toate acele imagini salvate și vise împărtășite, într-un proiect real și autentic. Așa s-a născut The EDIT – din dorința de a aduce în Romania un univers rafinat și plin de emoție, un loc în care visurile noastre și ale clienților noștri să prindă viață.

Elle: Ce v-a inspirat pentru a crea The Edit? Azi ce vă inspiră?

Irina Pogonaru: The EDIT a fost inspirat de dorința de a crea un univers estetic coerent, un loc unde iubitorii de design să găsească o colecție atent aleasă, astfel încât toate piesele să spună o poveste comună, să colaboreze între ele și să poată transforma orice spațiu într-o experiență vizuală și emoțională completă. Astăzi, ne găsim inspirația nu doar în poveștile clienților noștri și în proiectele lor, ci și în călătoriile pe care le facem pentru a descoperi noi brand-uri și colaborări. Copenhaga ocupă un loc special în acest proces – este o sursă constantă de inspirație, cu istoria sa de pionierat în designul minimalist și atenția deosebită la funcționalitate și detalii. De-a lungul anilor, am creat relații strânse cu partenerii noștri de acolo, ale căror viziuni asupra designului ne motivează să aducem mereu ceva proaspăt și autentic în selecția noastră.

Elle: Cât de complicat este să pătrunzi în piața românească cu o afacere care se adresează unor persoane cu gusturi educate, dar și cu un anumit nivel al bunăstării? Cât de mare este această piață?

Magda Staicu: Privim business-ul nostru ca pe o provocare și o oportunitate în același timp. În primul rând, trebuie să recunoaștem că segmentul de public căruia ne adresăm este subdimensionat comparativ cu alte piețe din Europa. Asta nu înseamnă că nu există cerere, ci doar că trebuie să fii bine pregătit să te adresezi unei nișe specifice. Ne dă încredere faptul că România este țara cu una dintre cele mai mari creșteri economice din Europa, iar statutul său de economie emergentă impune o dinamică accelerată a procesului de modernizare. Piața bunurilor de lux din România este evaluată la câteva sute de milioane de euro anual și creste constant undeva între 5 și 10%. În plus, ne bucură să descoperim un client din ce în ce mai informat și mai exigent, dornic să ia decizii educate alături de specialiști, ​arhitecți sau designeri de interior.

Elle: Care sunt crezurile care v-au condus către selecția pe care o realizați în cadrul afacerii voastre?

Irina Pogonaru: Selecția noastră este ghidată de câteva principii clare: calitate, autenticitate și estetică atemporală. Credem că fiecare piesă trebuie să spună o poveste, să fie nu doar frumoasă, ci și funcțională, bine lucrată și realizată cu respect fața de mediu și meșteșug. Ne dorim să aducem în prim-plan brand-uri care împărtășesc aceleași valori și care pun accent pe materialele deosebite și pe detaliile care fac diferența. Pentru noi, nu este vorba doar despre tendințe, ci despre a oferi clienților noștri piese care să le completeze spațiul și să le aducă bucurie pe termen lung.

Elle: Care este clientela The Edit? Este dificil să ajungeți la potențiali clienți? Cum o faceți?

Magda Staicu: Ne adresăm clienților noștri ca unei comunități de iubitori de design, oameni care apreciază ideea unei vieți trăite cu intenție, adică atunci când fiecare obiect din casă este ales astfel încât să armonizeze funcționalitatea cu valoarea estetică și cu resursele financiare disponibile. Credem că orice detaliu contează: un prelungitor sau un pahar poate fi nu doar util, ci și o expresie subtilă a stilului personal.

Deși începuturile noastre s-au bazat pe mediul online, odată cu deschiderea magazinului fizic, în 2022, interacțiunea s-a mutat și în offline. Magazinul aduce o dimensiune nouă relației cu clienții, oferind contextul pentru o conectare mai relevantă cu piesele din selecția The EDIT. Magazinul din Icoanei 20 este în viziunea noastră mai mult decât un spațiu comercial, este un loc de dialog și inspirație. Ne bucurăm să aducem împreună comunitatea iubitorilor de design, clienți, arhitecți, designeri de interior, prieteni din industriile creative în cadrul unor evenimente precum lansări de brand-uri și colecții noi, prezentări sau ateliere creative conexe. Astfel, îmbinăm strategiile digitale cu experiențele directe, pentru a construi o legătură autentică și valoroasă cu clienții și colaboratorii noștri.

Elle: Ați făcut sau faceți în continuare vreun compromis pentru afacerea voastră? Dacă da, care ar fi acela?

Magda Staicu: Într-o afacere compromisurile sunt inevitabile, însă le privim ca pe alegeri strategice, nu ca pe renunțări. Un exemplu ar fi echilibrul dintre exclusivitate și accesibilitate. Ne dorim să păstrăm standardele înalte ale produselor noastre, dar în același timp să rămânem relevanți pentru o gamă cât mai largă de clienți care împărtășesc pasiunea noastră pentru design.

Privim aceste compromisuri ca pe pași temporari în direcția unei dezvoltări mai sustenabile și a unei conexiuni mai profunde cu clienții noștri, fără a pierde din vedere valorile care ne definesc. Fiecare decizie este o oportunitate de învățare și adaptare, iar aceasta face parte din procesul natural al creșterii unei afaceri.

Elle: Cum îmbinați viața personală cu cea de antreprenoare? Se întrepătrund aceste aspecte pe undeva? Cum le gestionați?

Irina Pogonaru & Magda Staicu: Pentru noi, viața personală și cea profesională sunt inevitabil interconectate, mai ales pentru că The EDIT este construit pe pasiunea noastră comună pentru design. Ceea ce facem la muncă nu este doar un job, ci o extensie a cine suntem. Asta înseamnă că uneori granițele dintre cele două lumi se estompează, însă, în cele din urmă, totul se bazează pe pasiunea autentică: când faci ceea ce iubești, viața personală și profesională nu se exclud reciproc, ci se îmbogățesc una pe cealaltă.

Elle: Ne puteți povesti câte un moment dificil sau delicat din viețile voastre de antreprenoare?

Irina Pogonaru & Magda Staicu: Un moment greu a fost reconstrucția și amenajarea casei în care se află showroom-ul din strada Icoanei în perioada pandemiei. Au fost multe incertitudini, întârzieri și provocări legate de restricții, însă după ce am trecut prin toate aceste obstacole, am simțit că ne-am câștigat cu adevărat locul pe piață. A fost o experiență care ne-a învățat mult si, în final, showroom-ul a ajuns să fie un loc care a adunat în jurul sau o adevărată comunitate de iubitori de design.

Elle: Câte roluri poate juca un antreprenor?

Magda Staicu: Un antreprenor poate juca o mulțime de roluri, fiecare la fel de important, în funcție de etapa în care se află afacerea.

Cred că cea mai intensă provocare este de a echilibra dinamica dintre rolul strategic și cel de execuție. Această dualitate poate crea frustrare sau tensiune, deoarece cele două roluri solicită mentalități și abordări complet diferite. Pe de o parte, trebuie să îți acorzi timp și spațiu pentru a gândi în perspectivă și pentru a lua decizii calculate. Iar pe de altă parte, trebuie să acționezi rapid și orientat pe detalii, pentru a finaliza task-uri punctuale și operaționale.

Elle: Care sunt calitățile principale pe care ar trebui să le aibă un antreprenor? Care sunt cele pe care considerați că le aveți voi?

Irina Pogonaru: Un antreprenor trebuie să fie rezilient, flexibil și să aibă viziune. Trebuie să poată naviga prin incertitudini, să ia decizii rapide și să construiască relații de încredere. În cazul nostru, avem calități complementare care ne ajută să ne echilibrăm. Magda vine din zona corporate, având o abordare strategică și o atenție deosebită pentru procesele de management, iar eu sunt mai orientată spre partea creativă și estetică a afacerii, având mereu în minte atmosfera pe care vrem să o transmitem. Acestea fiind spuse, credem că există și un dram de noroc în faptul că ne-am găsit. Avem o viziune comună și, de cele mai multe ori, suntem pe aceeași lungime de undă, ceea ce face ca deciziile să vină ușor și lucrurile să evolueze natural pentru The EDIT.

Elle: Există și lucruri pe care sunteți nevoite să le faceți, ca antreprenoare, dar care nu vă plac?

Magda Staicu: Da, există momente în care suntem nevoite să luăm decizii sau să facem lucruri care nu sunt pe placul nostru, mai ales atunci când contextul ne obligă să acționăm rapid sau să prioritizăm deciziile tactice în detrimentul celor strategice. De exemplu, nu ne place să facem compromisuri în ceea ce privește calitatea sau valorile brand-ului, dar, în anumite situații, este nevoie să luăm decizii care sunt mai degrabă pragmatice decât ideale.

Aceste momente, deși inconfortabile, le considerăm parte din procesul de creștere. Încercăm să le abordăm cu un scop clar: să revenim cât mai curând posibil la standardele și ritmul care ne definesc. Este o lecție continuă de adaptare. În cele din urmă, ceea ce contează este să rămânem fidele viziunii pe termen lung, chiar dacă uneori drumul implică alegeri mai puțin plăcute.

Elle: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat până acum?

Magda Staicu: O provocare permanentă pentru noi rămâne presiunea prețurilor, în special din partea marilor retail-eri online. Dar încercăm să ne concentrăm pe ceea ce ne face unici: designul atent curatoriat și experiența personalizată pe care o oferim clienților noștri. Aceste aspecte, împreună cu conexiunea autentică pe care ne străduim să o creăm în magazin, sunt lucruri pe care marile platforme nu le pot replica. Viziunea noastră nu este doar să vindem produse, ci să construim o relație continuă cu cei care împărtășesc aceeași pasiune pentru design și pentru un stil de viață trait cu intenție.

Elle: Cum considerati ca ați evoluat de când ați conceput brand-ul The Edit?

Irina Pogonaru: Când am lansat The EDIT, am început cu doar patru brand-uri de accesorii. Astăzi, reprezentăm peste 50 de brand-uri de mobilier, iluminat și accesorii, și colaborăm îndeaproape cu studiouri de arhitectură și design pentru proiecte complexe de design interior. Showroom-ul nostru din strada Icoanei a devenit un loc central pentru o comunitate de iubitori de design, iar în ultimii ani am extins constant oferta inclusiv în zona de lifestyle. Cea mai mare realizare pentru noi este însă creșterea organică constantă, de care suntem foarte mândre. De asemenea, am evoluat mult ca echipă – am devenit mai sudate și mai încrezătoare în viziunea noastră.

Elle: Unde vă vedeți peste 10 ani în termeni de business? Cum va arăta The Edit atunci?

Irina Pogonaru: Peste 10 ani, ne vedem având mai multe spații de expunere, care să ne permită să oferim o varietate și mai mare de piese de mobilier, iluminat și decorațiuni. În același timp, dorim să avem o echipă internă de design interior, pentru a oferi proiecte integrate și personalizate clienților noștri. Ne propunem, de asemenea, să extindem The EDIT în alte piețe și să aducem selecția noastră curatoriată într-un context internațional. În plus, ne preocupă și zona de artă și collectible design, așa că ne dirijam atenția și către aceste direcții, pentru a oferi piese unice de design contemporan. Un alt obiectiv important este să ne extindem în producția de mobilier și accesorii, deoarece credem cu tărie în viitorul producției românești și vrem să contribuim la dezvoltarea acestui sector cu piese de design de calitate, apreciate pe plan local și internațional.

Elle: Care este secretul pentru a rămâne mereu relevant pe piața artsy din România?

Irina Pogonaru: Nu aș spune că am descoperit un secret, ci mai degrabă că este o reechilibrare constantă între a fi în pas cu tendințele globale și a ne păstra autenticitatea și viziunea proprie. Este important să fim în continuă căutare de noi surse de inspirație, să ascultăm nevoile și dorințele clienților noștri și să ne adaptăm rapid schimbărilor din industrie. De asemenea, menținem relații strânse cu partenerii și brand-urile care ne reflectă viziunea, iar prin diversificarea constantă a ofertei – de la mobilier și decorațiuni la accesorii de lifestyle, artă și design contemporan – reușim să păstrăm interesul și să atragem noi iubitori de design. În final, credem că inovarea și autenticitatea sunt cheia pentru a rămâne o prezență de încredere pe piața din România.

