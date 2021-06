Încă o vedetă se alătură emisiunii „Vorbește lumea” după plecarea Lorei

Cove i-a primit alături de el pe Viviana, Theo Rose, Coțofană și Veverița. Acestora li s-au alăturat până acum Sore și Jorge, timp de câte o săptămână.

Vineri, în ultima zi în gașcă, Jorge a lansat un nou single, 'Dont give up', și i-a provocat atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă să danseze alături de el pe Tik Tok. Finalul emisiunii a fost unul încărcat de bucurie după frumoasa experiență, dar și de o surpriză muzicală, acesta cântând alături de Vivi, Theo și Veve piesa 'Super femei'.

De astăzi, Cove are o nouă colegă! Cosmina Păsărin li se alătură celor 5 pentru a afla alături de ei cele mai interesante informații, pentru a trece împreună cu ei prin cele mai amuzante provocări și pentru a aduce voia bună celor de acasă.

Entuziastă de noua provocare, Cosmina a declarat: „De fiecare dată când am fost prezentă în platoul emisiunii, în calitate de invitat, am simțit energia bună a întregii echipe și tocmai de aceea, vestea că voi face parte din Gașca Vorbește Lumea m-a făcut tare fericită. Este o experiență pe care o voi trăi la intensitate maximă și sunt recunoscătoare pentru că mi s-a oferit această ocazie. Unde-s mulți, distracția crește, așa că vă invităm să fiți alături de noi și să ne urmăriți în fiecare zi!”

Anunțul că Lora pleacă din emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV a fost confirmat de către artistă la finalul ediției de vineri, după ce timp de cinci luni, ea și prezentatorul Gabriel Coveșeanu, cunoscut drept Cove, au format o echipă. Lora se desparte de emisiune pentru a aloca mai mult timp proiectelor personale. „Dragii mei, încep prin a vă spune tuturor: Mulțumesc! A fost o perioadă frumoasă în care am fost alături de voi de la prima oră a dimineții, în care am povestit și în care m-ați cunoscut mai bine. De ce să ne împotrivim? Nu e floare la ureche să ne luăm rămas bun din locuri care ne-au adus zâmbete. Acum că programul meu este tot mai încărcat, am decis alături de colegi ca odată cu edițiile de vară, să îmi aloc mai mult timp pentru toate planurile mele: cariera muzicală și afacerea cu produse de beauty. În plus, vom începe promovarea filmului Pup-o, mă 2. Povestea „Vorbește Lumea” merge mai departe de luni, iar aproape de mine puteți rămâne prin rețelele sociale”, a declarat Lora.

Citește și:

Loredana a împlinit 51 de ani și a sărbătorit cu o petrecere de pomină

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro