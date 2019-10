Încă o dovadă că Nicole Kidman și Keith Urban formează un cuplu perfect

Keith Urban și Nicole Kidman formează unul dintre cele mai stabile cupluri de vedete și demonstrează acest lucru și pe rețelele de socializare.

Cuplul se află în această perioadă într-o vacanță romantică în Italia, mai exact în Florența. Cântărețul a decis să împărtășească cu fanii care îl urmăresc pe Instagram câteva imagini din această călătorie.

Dacă prima fotografie ne prezintă un superb apus de soare, cea de-a doua ni-l arată pe artist alături de soția lui, Nicole Kidman, în timp ce aceasta îl ține în brațe.



„Apus de soare în Florența…. cu iubirea mea. – KU”, este descrierea pe care Urban a postat-o la cele două imagini, iar fanii l-au asaltat cu comentarii, apreciind modul în care artistul vorbește despre soția lui, chiar și după atâția ani de căsătorie.

Nu este prima dată când Keith Urban vorbește admirativ despre soția lui, ba din contră. El a lansat o piesă, Gemini, ale cărei versuri făceau referire la Nicole Kidman: „She’s a maniac in the bed, but a brainiac in the head.” (Este un maniac în pat, dar un brainiac în cap – n.red.)

Bineînțeles, Nicole a avut ceva de spus cu privire la aceste versuri atunci când a fost invitată în emisiunea KIIS FM’s Kyle and Jackie O show. „Nu îi comentez arta, dar este un pic jenant. Oricum este mai bine decât să spună că s-a plictisit”.

Nicole Kidman și soțul ei, cântărețul de muzică country Keith Urban, au împreună două fiice: Sunday Rose Urban, în vârstă de 11 ani, și Faith Margaret Urban, în vârstă de 8 ani. Actrița mai are doi copii pe care i-a adoptat împreună cu fostul ei soț, Tom Cruise: Isabella, în vârstă de 26 de ani, și Connor, în vârstă de 24 de ani.

Citește și:

Familia lui Nicole Kidman se mărește

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro