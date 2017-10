Imagini inedite cu Printul Gabriel, fiul cel mic al cuplului regal al Suediei

Printul Carl Philip si Printesa Sofia a Suediei au dat publicitatii noi imagini in care apar impreuna cu cei doi fii ai lor, Printul Alexander, in varsta de un an si jumatate, si Printul Gabriel, care a venit pe lume pe 31 august 2017.

In imaginile publicate pe contul de instagram al familiei regale si pe site-ul acesteia, cei patru apar zambitori si este si normal sa fie asa.

„Ett stort och varmt tack för alla vänliga gratulationer som har inkommit i samband med födelsen av vår son, Prins Gabriel. Vi uppskattar er omtänksamhet mycket.” Carl Philip och Sofia Foto: Erika Gerdemark/Kungahuset.se #kungahuset #prinscarlphilip #prinsessansofia A post shared by Kungahuset (@kungahuset) on Oct 9, 2017 at 12:06am PDT

Cuplul regal al Suediei a publicat si o declaratie care acompaniaza imaginile, in care si-au exprimat recunostinta fata de cei care au trimis cuvinte si ganduri bune dupa ce a venit pe lume Printul Gabriel.



“Mari si calduroase multumiri pentru toate acele felicitari primite dupa nasterea fiului nostru, Printul Gabriel”, se arata in declaratie, “Apreciem foarte mult bunatatea voastra”.

Aceste imagini nu sunt primele in care apare Printul Gabriel. Fotografii cu micul print au mai fost date publicitatii si in luna septembrie.

Första bilden på Prins Gabriel! Prinsen är fotograferad på Villa Solbacken, fem dagar gammal. Foto: Prins Carl Philip #kungahuset #prinsparet A post shared by Kungahuset (@kungahuset) on Sep 5, 2017 at 6:02am PDT

Foto: Arhiva Revistei ELLE