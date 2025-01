Ilona Brezoianu răspunde criticilor după ce s-a anunțat că face parte din juriul emisiunii Te cunosc de undeva: „Câinii latră”

După ce Andreea Bălan a părăsit emisiunea Te cunosc de undeva!, Antena 1 a dezvăluit că Ilona Brezoianu va fi noua membră a juriului. Decizia a stârnit numeroase reacții în spațiul virtual, mulți dintre fanii show-ului exprimându-și nemulțumirea față de această schimbare.

Anunțul despre venirea Ilonei Brezoianu în echipa juriului a fost urmat de un val de critici pe rețelele de socializare, în special pe o postare a lui Mihai Petre. Internauții au considerat că actrița nu ar fi cea mai potrivită alegere pentru acest rol.

„Nu este deloc inspirată alegerea Ilonei…sper să mă pot uita în continuare la această emisiune pe care de-abia o aștept de fiecare dată”/ „De unde și până unde Ilona jurat??? Ce experiență are ea în show-uri? Alegerile marca Antena 1!”/ „Nu-mi place deloc de Ilona, acum fiind în juriu va trebui să o suport la fiecare emisiune cum își dă cu părerea despre dans sau nu știu ce anume va ‘juriza'”/ „Nu-mi place juriul, strică tot farmecul emisiunii”/ „Tot Respectul pentru ceilalți trei magnifici, super staruri…. dar Ilona, ne-o băgați pe gât și aici??? Trist”/ „Ce cursuri are Ilona că să jurizeze dansul, mișcarea scenică, în locul Andreei Bălan? Proastă alegere! Nu cred că voi mai urmări show-ul”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Ilona Brezoianu nu a rămas indiferentă la aceste reacții și a răspuns într-un mod amuzant. Pe contul său de Instagram, actrița a publicat o fotografie însoțită de o replică ironică: „Câinii latră, ursul merge la unghii.”

Anterior, Pepe a fost cel care a dezvăluit indirect că Ilona Brezoianu va face parte din juriu în noul sezon al emisiunii. La scurt timp după aceea, Antena 1 a confirmat oficial această informație: „Ilona Brezoianu face parte din juriul show-ului «Te cunosc de undeva». Premiera sezonului 21 este pe 15 februarie.”

Cu multă bucurie și energie, Alina Pușcaș și Pepe au revenit la filmări și abia așteaptă reîntâlnirea cu telespectatorii.

„Revederea cu echipa Te cunosc de undeva! e o plăcere întotdeauna pentru că fiecare om în parte zâmbește, fiecare om în parte își dorește să iasă bine proiectul și să continuăm cu cât mai multe sezoane de acum încolo, după recordul de 21. Fiecare știe ce are de făcut. Sunt profesioniști pentru fiecare poziție în parte din acest proiect și asta mă bucură tare mult și sunt recunoscător faptului că am trecut prin școala Te Cunosc De Undeva!, am ajuns să fiu prezentatorul emisiunii și sunt sigur că toți cei care sunt noi, vor mai reveni într-un fel sau altul sau vor fi identificați cu proiectul. Toată lumea a venit super pregătită și lucrurile au decurs foarte bine. Și-i felicit pentru asta pe cei care s-au ocupat până acum de pregătirea concurenților și pe concurenți că au înțeles exact care este formatul și ce au de făcut”, a declarat cu mult entuziasm Pepe.