Ileana Lazariuc, declarații inedite despre viața ei. Ce spune despre posibilitatea de a reveni în lumina reflectoarelor: „Am anumite proiecte”

Ileana Lazariuc obișnuiește să fie o prezență discretă și are grijă cu aparițiile ei publice. Recent, vedeta a făcut o serie de confesiuni despre viața ei și planurile de viitor.

Ileana Lazariuc, declarații rare despre viața ei

La sfârșitul anilor 1990, Ileana Lazariuc avea un succes incontestabil împreună cu Lili Sandu în trupa Trinity, alături de Andreea Crișan și, ulterior, de Rocsana Marcu. Astăzi, Ileana Lazariuc a lăsat deoparte cariera muzicală.

Recent, Ileana Lazariuc a vorbit cu sinceritate despre viața ei din prezent. La momentul actual, vedeta are deja în desfășurare o serie de proiecte și nu își propune să se întoarcă în lumina reflectoarelor.

„N-am un plan, n-am plănuit nimic să revin, propriu-zis, în atenție. Am anumite proiecte de care mă ocup și de-abia aștept să le fac cunoscute (…) Sunt anumite proiecte care-mi sunt foarte dragi sufletului meu, dar nu e momentul să vorbesc acum”, a spus Ileana Lazariuc pentru Știrile Antena Stars.

Ileana Lazariuc își trăiește viața fără regrete și este foarte mândră de cei doi băieți ai săi, Alexandru și Noah.

„Am doi copii minunați, frumoși, sănătoși, deștepți, nu că sunt ai mei. Nu, nu aș schimba nimic. Cred că este cel mai minunat lucru care i se poate întâmpla unei femei, unui om în general, nu doar femeilor, ci și unui tată, unei mame”, a adăugat Ileana Lazariuc.

Ileana Lazariuc, alături de cei doi băieți pe care îi are cu Alexandru Ion Țiriac

Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au format timp de 17 ani un cuplu. Relația lor a început în 2002, iar alături de fostul ei partener de viață, vedeta are doi copii, pe Alexandru și pe Noah. Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au fost discreți în legătură cu divorțul lor, care s-a produs în 2017. Anunțul referitor la separarea lor s-a aflat abia în anul 2019, iar cei doi nu au oferit detalii legate de divorț.

După despărțire, Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac au păstrat o relație armonioasă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

În luna decembrie a anului 2025, Ileana Lazariuc și-a surprins fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu mai multe imagini în care apare alături de cei doi băieți ai ei. Fotografiile au fost realizate la un târg de Crăciun din București.

„Întotdeauna ei”, a scris vedeta în descrierea imaginilor.

Ileana Lazariuc, mesaj după ce a dispărut o perioadă din mediul online

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Ileana Lazariuc a vorbit despre absența ei din mediul online. Ea a vorbit despre schimbările din viața ei și a dezvăluit că a simțit nevoia ca o perioadă să stea cât mai departe de agitația de pe social media.

„Am făcut un pas înapoi de la agitație pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să fac o pauză – să privesc în interior și să ascult fără grabă. Nu am căutat răspunsuri, ci prezență. Cine devin și ce își dorește cu adevărat inima mea? În această liniște, am realizat că nu trebuie să știu ce urmează. Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment – pentru că viața este incredibil de fragilă, iar fiecare clipă contează. Oferim atât de multă iubire și tandrețe altora… și atât de rar nouă înșine… Și prin tot ceea ce trăiesc, simt o recunoștință profundă – pentru copiii mei, pentru prietenii mei, pentru toate lecțiile, pentru oamenii buni din viața mea și pentru adevărul că cel mai prețios lucru în această viață este o relație sinceră și frumoasă cu Dumnezeu.”

