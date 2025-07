Ianis Hagi, dezvăluiri despre Thomas Ferfelis, soțul Kirei Hagi. Cum s-au cunoscut cei doi: „Provine dintr-o familie cu foarte mult respect”

Ianis Hagi a făcut o serie de mărturisiri despre Thomas Ferfelis, soțul surorii sale, Kira. Actrița și partenerul ei de viață s-au căsătorit religios recent în cadrul unui eveniment fabulos, la care au participat mai bine de 500 de invitați.

Chiar la nunta surorii sale, Ianis Hagi a vorbit cu bucurie despre acest eveniment important. Fotbalistul a recunoscut faptul că a fost extrem de emoționat în ziua în care Kira s-a căsătorit.

De asemenea, Ianis Hagi a dezvăluit și cum anume l-a cunoscut pe Thomas Ferfelis și a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa lui. Fotbalistul a ținut să precizeze că apreciază extrem de mult valorile după care se ghidează în viață Thomas Ferfelis, fiind asemănătoare cu cele cu care au crescut el și sora lui, Kira.

„Cu Thomas ne știm de foarte mult timp, eu am jucat și fotbal cu el la școală. Am fost colegi, după aceea am devenit prieteni, când a început să iasă cu Kira. (…) E un băiat care, în primul rând, o iubește pe Kira enorm și asta este foarte important. Provine dintr-o familie cu foarte mult respect, cu principii importante, ne bucurăm că Kira face acest pas în viață către o familie foarte bună, cu principii, foarte asemănătoare cu cea în care am crescut și noi.”