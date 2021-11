Horia Brenciu și-a sărbătorit fiica. Ce mesaj emoționant i-a transmis artistul

În fiecare an, pe 11 noiembrie, este sărbătorit de credincioșii ortodocși Sfântul Mare Mucenic Mina. Cu ocazia asta, Horia Brenciu i-a transmis un mesaj emoționant fiicei lui, pe care o cheamă Mina.

Horia Brenciu a publicat pe contul lui de Facebook o fotografie inedită cu fiica lui. În imagine o putem vedea pe Mina purtând o coroniță verde. „Mina, sfânta Mina! La mulți ani, iubirea lu’ tata!”, a scris Horia Brenciu pe Facebook.

Pe 1 noiembrie, fiica lui Horia Brenciu, Mina, a împlinit 9 ani, iar artistul a împărtășit la vremea respectivă cu fanii de pe rețelele de socializare un video în care Mina face cunoștință cu Leea, noua membră a familiei lor. Animalul de companie a fost primit cu brațele deschise de familia artistului, în ciuda faptului că Toma, fiul lui Horia Brenciu, se aștepta la un câine. „Azi e ziua Minei! Cadoul?! Leea, noua membră a familiei noastre! PS – Toma se aștepta la un câine…”, a transmis Horia Brenciu pe Instagram.

Horia Brenciu și soția lui, producătoarea TV Alice Dumitrescu, s-au cunoscut în 1995 la TVR. Cei doi s-au căsătorit în 2014, după 8 ani de relație. Au împreună o fetiță, pe nume Mina, iar Alice Dumitrescu mai are două fete, Andreea și Maria, din relații anterioare. De asemenea, artistul și soția lui mai au un băiat, pe nume Toma, în vârstă de 7 ani, pe care l-au adoptat acum câțiva ani.

În anul 2016, în cadrul emisiunii Uniplay, care a avut loc de Crăciun la Antena 1, Horia Brenciu anunța că a adoptat un băiețel. Dezvăluirea artistului a luat prin surprindere pe toată lumea, iar atunci a fost și momentul în care Horia Brenciu și-a prezentat fiul. „Toma este băiatul nostru. (…) Este adevărat că nu l-a purtat Alice în burtă, însă este băiatul nostru din clipa în care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cântat și la fotbal și extrem de iubitor. Este dragostea noastră și a tuturor celor care-l cunosc”, a spunea Horia Brenciu în decembrie 2016, atunci când și-a prezentat fiul.

De asemenea, în decembrie 2009, în emisiunea „Profesioniștii” de la TVR 1, artistul a făcut mărturisiri despre cum a decurs adopția fiului său. „Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: „Nu-l avortează, îl vrem noi!”. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a povestit Horia Brenciu.

