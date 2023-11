Gina Pistol, confesiuni surprinzătoare despre începutul relației cu Smiley: "Îmi era și greu să înțeleg programul lui Andrei..."

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit pe 27 mai. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov, iar Gina Pistol și Smiley au avut alături familia și câțiva prieteni extrem de apropiați.

Artistul și partenera lui de viață formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton și au împreună o fetiță, pe nume Josephine. Cei doi sunt discreți în privința fiicei lor și au ales să o țină cât mai departe de ochii publicului.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre debutul relației cu Smiley.

„Eu am încredere foarte mare în intuiția mea, nu m-a dezamăgit niciodată. Așa a fost și cu Andrei. Cumva știam că EL este, știam că în anumite situații trebuie să am răbdare. La începutul relației, au fost foarte mulți oameni care nu au crezut în relația noastră, deși nu ne cunoșteau. Îmi era și greu să înțeleg programul lui Andrei, care era destul de plin și ne sincronizam foarte greu. Deși sunt foarte nerăbdătoare de fel, ceva îmi spunea să mai aștept. Acum, uitându-mă la ce familie minunată am, cred că este foarte important să Îi fim recunoscători lui Dumnezeu pentru tot”, a declarat Gina Pistol pentru VIVA!.