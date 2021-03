Gigi Hadid și Zayn Malik, prima apariție împreună cu fetița lor, Khai

De când au devenit pentru prima dată părinți, atât Gigi Hadid, cât și Zayn Malik, au preferat să păstreze discreția în privința fiicei lor, Khai. Cu toate astea, recent, cei doi au fost surprinși de către paparazzi la o plimbare în New York alături de fetița lor care s-a născut în toamna anului trecut.

Gigi Hadid și Zayn Malik au avut o apariție extrem de stylish. Modelul a ales să poarte un top bej, alături de un sacou portocaliu, jeanși și pantofi sport. În ceea ce îl privește pe Zayn, artistul purta o jachetă neagră, un top într-o nuanță similară, jeanși și pantofi negri.

Gigi Hadid a devenit pentru prima dată mamă în luna septembrie a anului 2020. Modelul și Zayn Malik au făcut anunțul la vremea respectivă pe conturile lor de socializare. În februarie 2021, Gigi Hadid a dezvăluit că a născut acasă cu ajutorul unei moașe și a detaliat întreaga experiență pentru Vogue. Vedeta a mărturisit că a făcut această alegere pentru că și-a dorit ca primul său copil să vină pe lume într-un mod pașnic, dar a povestit și că fetița ei a întârziat o săptămână față de momentul estimat pentru naștere.

Gigi Hadid locuiește alături de partenerul ei, Zayn Malik, și fiica lor, Khai, în Pennsylvania, iar asta pentru că vor ca fetița să crească într-un mediu retras și liniștit. Recent, cântărețul a vorbit cu emoție în cadrul emisiunii Valentine In The Morning despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată pentru prima dată. „E minunat. Mulți dintre oamenii cu care am vorbit înainte ca ea să se nască îmi spuneau că o să fie o schimbare mare și lucruri de genul ăsta. Dar sincer, este un copil minunat. A fost chiar ușor pentru mine și Gigi. Și ea a făcut lucrurile ușoare pentru noi.”

Relația dintre Gigi Hadid și Zayn Malik a început în noiembrie 2015, iar pe parcurs s-au despărțit și împăcat de mai multe ori. În 2019, înainte de sărbătorile de iarnă, cei doi au ținut să își anunțe fanii că formează din nou un cuplu.

