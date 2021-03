Zayn Malik, mărturisiri emoționante despre fetița sa

Gigi Hadid și Zayn Malik sunt extrem de rezervați când vine vorba de viața lor personală. Cu toate acestea, cântărețul a făcut recent o serie de declarații inedite despre fiica sa, Khai, modul în care i s-a schimbat viața de când a devenit tată, dar și despre partenera sa, Gigi.

„Sincer, e minunat. Mulți dintre oamenii cu care am vorbit înainte ca ea să se nască îmi spuneau că o să fie o schimbare mare și lucruri de genul ăsta. Dar sincer, este un copil minunat. A fost chiar ușor pentru mine și Gigi. Și ea a făcut lucrurile ușoare pentru noi. Doarme foarte bine, îi place laptele. Pentru moment tot ce trebuie să facem este să o hrănim și să îi schimbăm scutecele. Mă bucur de asta, sigur”, a declarat cântărețul în cadrul emisiunii Valentine In The Morning.

Zayn a mărturisit că nu se aștepta să îi placă atât de mult rolul de tată. Artistul a dezvăluit și că înainte de nașterea fetiței sale, atenția sa era concentrată asupra propriei persoane, însă acum lucrurile s-au schimbat. „Aveam timp și pentru relație și alte lucruri, dar în principiu era despre mine. Faptul că a fost atât de ușor să mă adaptez este cu adevărat surprinzător pentru mine, pentru că ador să îmi petrec zilele cu ea, să stau cu ea, să ne relaxăm. Ne uităm la emisiuni pentru copii la televizor, pe Netflix, învăț poezii pentru copii, îi cânt. Este un ritm de viață cu adevărat diferit, dar a fost foarte ușor să mă adaptez. Cred că acesta este cel mai surprinzător lucru.”

Zayn, Gigi și Khai locuiesc momentan în Pennsylvania, cei doi dorindu-și să își crească fetița într-un mediu retras și liniștit. Cu toate acestea, cântărețul mărturisește că încă nu au decis dacă vor rămâne aici pentru totdeauna sau se vor întoarce într-unul dintre marile orașe ale țării. „Nu m-am gândit încă să mă stabilesc undeva. Suntem amândoi destul de tineri, chiar dacă avem un copil. Încă ne gândim la muncă și la lucrurile pe care vrem să le facem în carieră. Dar poate că în viitorul îndepărtat, când vom alege în cele din urmă un loc în care să rămânem, vom opta pentru ceva similar cu acesta, un mediu relaxat.”

În ceea ce o privește pe Gigi Hadid, Zayn mărturisește că este o mamă extrem de bună și că se descurcă cu toate responsabilitățile pe care noul rol i le-a adus.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

