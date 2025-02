Gheorghe Hagi a împlinit 60 de ani. Ce urări emoționante a primit de la cei doi copii ai săi, Kira și Ianis: "Eşti ca o poveste..."

Pe 5 februarie, Gheorghe Hagi a sărbătorit împlinirea vârstei de 60 de ani, primind unele dintre cele mai emoționante urări de la copiii săi, Kira și Ianis. Recunoscut drept cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, Gică Hagi a fost copleșit de mii de mesaje și urări venite atât de la admiratorii din România, cât și din străinătate, datorită popularității sale globale. Cu toate acestea, mesajele pline de emoție ale Kirăi și lui Ianis Hagi au reușit să îl emoționeze profund pe tatăl lor!

Gheorghe Hagi, omagiat de ziua lui de naștere

Kira Hagi, fiica legendarului fotbalist, a generat mii de aprecieri și distribuiri cu un mesaj simplu, însă încărcat de semnificație, pe care l-a postat pe Facebook pentru tatăl ei. În mod similar, Ianis, fiul renumitului sportiv, a transmis mai multe mesaje speciale pe rețelele sociale.

Kira Hagi a împărtășit o fotografie înduioșătoare pe Facebook în ziua în care Gheorghe Hagi a împlinit 60 de ani. Fotografia alb-negru o arată pe actriță în compania tatălui ei, într-un moment special, fotbalistul mângâind-o afectuos pe obraz.

„Tata, eşti ca o poveste, Fără început, și fără sfârșit.

La mulți ani!”, a scris actrița.

Postarea fiicei lui Gheorghe Hagi a stârnit un val impresionant de reacții online, strângând în câteva ore peste 4.600 de like-uri și peste 150 de comentarii, inclusiv felicitări și urări de „La mulți ani!'.

Ianis Hagi a ales și el urări simple pentru a-și felicita tatăl în ziua aniversară: „La mulți ani, Tata”. Pe rețelele sociale, Ianis a adăugat și un emoji cu o inimă roșie pentru a-și exprima afecțiunea.

Pe parcursul zilei, Gheorghe Hagi a primit o mulțime de felicitări din partea comunității fotbalistice, incluzând mesaje de la foști colegi și echipe la care a jucat, cum ar fi echipa națională a României și Galatasaray.

Ce spune Kira despre ideea unui documentar despre tatăl ei

Kira Hagi este apreciată pentru cariera ei în actorie. Fiica fotbalistului Gheorghe Hagi s-a făcut remarcată în această industrie, interpretând de-a lungul timpului mai multe roluri în diferite spectacole de teatru și filme. Fiica lui Gheorghe Hagi a fost prezentă recent la decernarea Premiilor IPIFF. Kira Hagi a vorbit într-un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP!” de la Prima TV despre părinții ei, recunoscând că aceștia sunt fericiți pentru cariera pe care o urmează și că are parte de susținerea lor.

În ceea ce privește posibilitatea de a face un documentar despre tatăl ei, fotbalistul Gheorghe Hagi, Kira a mărturisit că nu o împiedică nimic să îl facă.

„Nu mă împiedică nimic. Este un proiect foarte mare și dacă îl voi face sau nu-l voi face, vom vedea în viitor”, a adăugat Kira Hagi pentru emisiunea „Exclusiv VIP!”.

Kira Hagi are deja un CV de invidiat. După ce a studiat în Statele Unite, tânăra s-a întors în țară și a jucat în mai multe filme și piese de teatru, printre care București, te iubesc!, apărut în 2014, Dream Girl, în 2015, By the Book, în 2016, Fragile (unde a lucrat și ca producătoare) și Breaking (pentru care a realizat decorurile) în 2017, Prego, unde a servit ca asistentă de producție, în 2018, Între chin și Amin, ca actriță, în 2019, și Plain Jane and the Dating Game, unde a fost și regizoare secundă.

