Georgia May, fiica lui Mick Jagger, a devenit mamă. Modelul a dezvăluit primele imagini cu bebelușul său

Georgia May Jagger și iubitul său, Cambryan Sedlick, au devenit părinți pentru prima oară. Vestea cea mare a fost dată chiar de modelul în vârstă de 32 de ani, care a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini în care apare ținându-și în brațe bebelușul. Georgia May a dezvăluit și că băiețelul lor, Dean Lee Jagger Sedlick, a venit pe lume la sfârșitul lunii septembrie.

Georgia May Jagger a dezvăluit în luna iunie că va deveni mamă pentru prima oară. Modelul în vârstă de 32 de ani și iubitul ei, skateboarderul Cambryan Sedlick, au făcut marele anunț printr-o postare adorabilă pe Instagram. În prima imagine postată pe rețeaua de socializare, Georgia zâmbește larg spre cameră, în timp ce poartă un top bleumarin care îi dezvăluie burtica de gravidă. În celelalte imagini, cuplul apare în ipostaze tandre, fie în mijlocul unui câmp, fie într-un garaj.

Georgia May Jagger și Cambryan Sedlick, care formează un cuplu din 2021, au fost foarte discreți în legătura cu relația lor. Modelul a vorbit anterior despre legătura sa cu skateboardingul, spunând că „viața mea a fost întotdeauna în mod natural înconjurată de skateboarding și muzică. Întotdeauna mă simt atrasă de oraș, de cultura stradală și de muzicieni”, a declarat ea pentru Volcom în 2023.

Deși este model și fiica unui artist faimos, Georgia May Jagger a recunoscut că nu vrea să-și trăiască viața în lumina reflectoarelor.

„Întotdeauna mi-am dorit să îmi păstrez viața cât mai normală posibil. Încă am mulți prieteni din copilărie și mereu încerc să am mult timp personal care nu are legătură cu acest domeniu. Cred că acest lucru mă ajută să îmi mențin echilibrul în viață”, a declarat Georgia May Jagger pentru Harper’s Bazaar UK în 2023. „A fi în lumina reflectoarelor este tot ce am cunoscut vreodată – este în ceea ce m-am născut. Cred că din cauza acestui fapt, nu am căutat niciodată să găsesc faimă în niciun fel.”