George Clooney sare în apărarea lui Meghan Markle și o compară cu Prințesa Diana

Declarațiile lui George Clooney marchează prima dată când o persoană foarte apropiată lui Meghan Markle atrage atenția public asupra modului în care Ducesa este tratată în special de presa de tabloid. Până acum, prietenii lui Meghan care au făcut declarații despre Ducesa de Sussex au preferat anonimatul, tocmai pentru a proteja relația de prietenie cu aceasta.

Clooney a fost prezent la un eveniment de promovare a serialului Catch-22 când a ținut să precizeze că Meghan este hăituită în același mod în care a fost și regretata Prințesă Diana. „Vreau doar să spun, o urmăresc pe Meghan Markle peste tot, este hăituită și defăimată”, și-a început actorul declarațiile.

„Este o femeie însărcinată în șapte luni și a fost urmărită și defăimată în același mod în care a fost și Diana și istoria se repetă. Am văzut cu toții cum s-a terminat”, a continuat actorul referindu-se la accidentul din 1997 în care Prințesa Diana și-a pierdut viața după ce era urmărită de paparazzi.

Clooney s-a declarat șocat de modul în care unele tabloide o tratează pe Meghan. „Nu pot să vă spun cât este de frustrant să văd cum publică o scrisoare de la o fiică pentru tatăl ei, ea este tratată inuman și cred că este un lucru iresponsabil și sunt șocat de asta”.

Clooney se referă la faptul că un cunoscut tabloid britanic a publicat scrisoarea pe care Meghan i-a trimis-o tatălui ei imediat după nunta regală, scrisoare pe care chiar Thomas Markle a decis să o facă publică. Într-un interviu de acum câteva zile pentru People, prietenele lui Meghan au confirmat că există această scrisoare, scoțând la iveală faptul că tatăl ei a mințit atunci când a spus că Meghan nu a mai vorbit deloc cu el de la nuntă.

„După nuntă ea i-a scris o scrisoare. I-a spus, ‘Tată, am inima frântă. Te iubesc. Am un singur tată. Te rog oprește-te din a mă victimiza prin presă pentru a ne putea repara relația’. Pentru că de fiecare dată echipa ei a venit și a întrebat-o ce este adevărat din spusele tatălui ei, era ca o săgeată în inimă. Tatăl ei îi scrie în schimb o scrisoare lungă și o încheie cerându-i o poză. Și ea a simțit că ‘Asta este opusul a ceea ce spun eu. Îți spun că nu vreau să comunicăm prin media și tu îmi ceri să o fac. Ai înțeles ceva din ceea ce am vrut să zic?”, a spus una dintre prietenele lui Meghan.

