Gemenii Prințesei Charlene, pentru prima oară alături de ceilalți doi copii ai Prințului Albert

Jazmin Grimaldi, fiica cea mare a Prințului Albert, care a rezultat din scurta relație pe care acesta a avut-o cu Tamara Rotolo, a postat recent pe contul său de Instagram mai multe imagini, ce surprindeau cele mai importante momente ale anului trecut. Într-una dintre fotografii o putem vedea pe tânăra în vârstă de 29 de ani alături de frații săi vitregi: Alexandre Grimaldi-Coste, în vârstă de 18 ani, și gemenii Jacques și Gabriella, în vârstă de șapte ani.

Alexandre Grimaldi-Coste este fiul Prințului Albert și al lui Nicole Coste, o fostă stewardesă Air France originară din Togo. Acesta a fost recunoscut în mod oficial de tatăl său de-abia în 2005. Nici Jazmin, sora lui vitregă, nu a fost recunoscută de către Albert la naștere, ci în 2006, în urma unui test ADN.

Într-un interviu acordat în 2015 revistei Harper’s Bazaar, Jazmin a vorbit despre relația cu tatăl său, povestind că l-a cunoscut pentru prima oară la vârsta de 11 ani.

„Am vrut să am un moment în care să mă conectez cu tatăl meu, să îl cunosc, și el să mă cunoască. Mi-a lipsit figura paternă. Dar a fost minunat că s-a întâmplat, și de atunci avem o relație grozavă”, a mărturisit fiica cea mare a Prințului Albert.

Potrivit unei surse apropiate, Prințesa Charlene ar fi fost cea care l-a determinat pe Prințul Albert să se apropie mai mult de Jazmin și de Alexandre. „Charlene a fost cea care chiar a încercat să adune toată familia”, a spus sursa.

Cu toate acestea, Nicole Coste a declarat recent că Charlene nu ar fi atât de apropiată de Alexandre, și că, imediat după ce s-a logodit cu Albert, aceasta ar fi schimbat camera fiului său. Așa cum era de așteptat, Prințul Albert a comentat această știre, declarând că este „furios” din cauza comentariilor pe care fosta sa parteneră le-a făcut cu privire la actuala lui soție, Prințesa Charlene.

„M-a informat că va dezvălui ceva, dar am crezut că va fi o fotografie. A fost total nepotrivit, am fost furios când am aflat”, a spus Prințul Albert pentru publicația franceză Point De Vue.