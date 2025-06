Fiul Juliei Roberts a împlinit 18 ani. Modul emoționant în care l-a sărbătorit vedeta

Fiul Juliei Roberts a împlinit 18 ani, iar actrița a celebrat majoratul mezinului ei cu o postare emoționantă pe contul său de Instagram, unde este urmărită de 12,8 milioane de fani. Este vorba despre Henry, cel de-al treilea copil al vedetei rezultat din mariajul său cu Danny Moder.

Actrița l-a sărbătorit miercuri, la împlinirea vârstei de 18 ani, cu un omagiu în forma unei postări de Instagram, prin intermediul căreia Roberts a împărtășit cu fanii o imagine a acum tânărului adult, însoțită de un text care spunea:

„Cât durează să clipești cu ochi veseli, această bucurie de băiat are ⚡️ 18 ⚡️ ani”, a scris vedeta acum în vârstă de 57 de ani. „Te iubesc Henry. #goldenboy #goldenbirthday”.

Fiul Juliei Roberts apare însă în postarea de pe rețeaua de socializare într-o imagine din copilărie, în care privește direct către cameră, purtând un tricou alb și un hanorac verde cu glugă. Asta deoarece actrița premiată cu Oscar a ales să respecte intimitatea copiilor săi și să arate foarte rar imagini cu ei, iar acestea sunt deseori din trecut, astfel încât ei să nu poată fi identificați ușor. De altfel, vedeta a și discutat despre această alegere, spunând că imaginile pe care le face publice sunt mereu vechi astfel deoarece acest lucru „îi permite să împărtășească ceva ca părinte mândru de ei, fără a le încălca deloc dreptul la intimitate”, după cum a explicat ea pentru Extra, în decembrie 2023.

Atunci când fiul Juliei Roberts a împlinit 17 ani, cu un an în urmă, celebra sa mamă a apelat la aceeași strategie, împărtășind o fotografie cu ea zâmbind băiețelului ei cu urmăritorii ei de pe Instagram. „Incredibil că acest copil este acum o minune de 17 ani!”, scria ea la vremea respectivă. „La mulți ani, frumosule Henry 💙.”

Henry are doi frați mai mari, Hazel și Phinnaeus, acum în vârstă de 20 de ani, care s-au născut în noiembrie 2004. Când gemenii au împlinit 18 ani, în 2022, Julia Roberts a făcut o postare similară pe Instagram. „🌟🌟18🌟🌟 Vă iubesc”, a scris câștigătoarea Globului de Aur la momentul respectiv, alături de o fotografie în care cei doi apăreau la vârsta la care erau bebeluși.

Roberts a și discutat, în cadrul emisiunii TV The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, că cei doi copii mai mari ai ei și ai lui Moder sunt la facultate, dar nu a dezvăluit ce universități au ales să urmeze aceștia. Mai mult, fiul Juliei Roberts care și-a celebrat acum ziua de naștere s-ar bucura de timpul petrecut pe cont propriu alături de părinții săi, de când frații lui au plecat la facultate, dar, a specificat Roberts, îi e „dor de oamenii lui”.

Julia Roberts este una dintre cele mai reputate actrițe americane, cunoscută pentru multiple roluri de succes, și recompensată cu trofee Oscar, BAFTA și Globuri de Aur. Deși a devenit incredibil de populară și una dintre cel mai bine plătite actrițe ale tuturor timpurilor jucând în comedii romantice, aceasta a jucat și în numeroase drame, thrillere și filme independente. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cele din Mystic Pizza (1988), Steel Magnolias (1989), Pretty Woman (1990), My Best Friend’s Wedding (1997), Notting Hill (1999), Runaway Bride (1999), Erin Brockovich (2000), Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004), Charlie Wilson’s War (2007), Valentine’s Day (2010), Eat Pray Love (2010), August: Osage County (2013), Wonder (2017), Ticket to Paradise (2022), Leave the World Behind (2023).

