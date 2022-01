Fiul Cristinei Ich a ajuns la spital. Ce probleme de sănătate are Noah?

Noah, fiul Cristinei Ich și al lui Alex Pițurcă, are doar doi ani și este deja o vedetă în devenire, dat fiind profilul foarte public al părinților săi. Însă aceștia își feresc, în general, fiul de atenția publicului. Chiar dacă Cristina Ich povestește uneori despre el în multiplele sale Instastories, micuțul Noah este în mod normal ferit de priviri indiscrete.

Nu a mai fost cazul acum, când fiul Cristinei Ich a fost bolnav, iar mama acestuia, panicată, a ținut să le împărtășească celor peste 800.000 de oameni care o urmăresc pe contul său de pe Instagram ce a pățit și cum a decis, în cele din urmă, să soluționeze problema.

Astfel, se pare că fiul Cristinei Ich a avut febră foarte mare, motiv pentru care vedeta a decis că are nevoie de îngrijiri medicale.

„Am avut câteva zile de coșmar. Mai ales că eu n-am mai avut până acum probleme cu Noah. A avut numai febră 40, 41 cu 5… M-am speriat atât de tare, am fost cu el la spital. I-am făcut analize și mi s-a zis că n-are nimic și că nu e caz de internat. Dar 3 zile la rând a avut doar 40 și 41 febră. Copilul meu putea să intre în convulsii și ei îmi ziceau să stau liniștită. Copilului nu îi trecea febra nici cu cele mai puternice medicamente și vomita într-una. L-am băgat în duș cu apă călduță, comprese, am făcut tot ce este posibil și nimic nu a funcționat. După ce mi-am văzut copilul așa am luat decizia de una singură să îl bag pe perfuzii și antibiotic. Și în sfârșit Noah este bine, de ieri”, a declarat Ich, vizibil nemulțumită de soluțiile sugerate de medici.