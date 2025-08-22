Fiica lui Laurențiu Duță a împlinit 18 ani. Ce mesaj i-a transmis artistul și cum arată astăzi Lorena: „Te iubim”

Laurențiu Duță, solistul trupei 3 Sud Est, a avut parte de un moment încărcat de emoție în familie. Fiica sa, Lorena, a împlinit 18 ani. Evenimentul nu a trecut neobservat, artistul marcând aniversarea printr-un mesaj plin de dragoste și câteva imagini care au făcut furori pe rețelele sociale.

Laurențiu Duță, mesaj pentru fiica lui

Deși a preferat dintotdeauna discreția când vine vorba de viața personală, cântărețul nu s-a putut abține să împărtășească fericirea acestui moment unic.

„La mulți ani, Lorena! Deja 18 ani care au trecut atât de repede și frumos alături de tine. Te iubim, copilul nostru drag!”, a scris artistul, vizibil emoționat.

Petrecerea de majorat a avut loc pe litoral, într-un cadru rafinat, cu piscină și atmosferă de vacanță. Lorena a atras toate privirile prin apariția sa elegantă: o rochie neagră, cambrată, accesorizată cu perle și fulgi decorativi, creație a unui brand românesc, evaluată la 779 lei. Tânăra, cu părul roșcat și alura de model, a pozat alături de părinții ei, Ianula și Laurențiu, care nu s-au ferit să se distreze pe ringul de dans.

Deși rareori vorbește public despre fiica lui, cântărețul a recunoscut în trecut că Lorena este o fire artistică, cu înclinații multiple.

„O las să-și decidă viitorul. Ea are mai multe talente, nu numai muzica. Pictează foarte frumos, ea își va alege cu certitudine drumul în viață, nu noi. Noi o să o sprijinim în ceea ce vrea să facă”, povestea Duță.

Detalii despre relația cu Lorena

Într-un alt interviu pentru Unica, acesta a subliniat și talentul muzical al fiicei sale:

„Deocamdată nu este decisă, dar are un talent imens și o voce senzațională. Cochetează cu psihologia, actoria, desenul și animația. Este artistă din toate punctele de vedere. Dacă se hotărăște și vrea să devină cântăreață o voi ajuta cu toată experiența mea, cu sfaturi și implicare personală. M-aș bucura, dar o las pe ea să aleagă, nu există nicio presiune din partea mea”.

În urmă cu ceva timp, Laurențiu Duță a făcut declarații inedite pentru Playtech.ro despre pasiunile fiicei sale, dezvăluind dacă Lorena dorește să îi calce pe urme în ceea ce privește o carieră în domeniul muzical.

„Vremurile în care era atrasă de Elena Gheorghe şi al ei „Ecou” au trecut de ceva vreme. Lorena a ajuns la un alt capitol al vieţii sale şi asta nu poate decât să mă bucure. I s-au schimbat şi gusturile muzicale. Acum apreciază rock-ul şi trupe mai puţin comerciale. În urmă cu vreo doi ani, am dat o fugă până la Londra, ca să urmărim împreună un musical american, „Hamilton”, cu o poveste şi o linie melodică specială, care au fost destul de tare pe placul ei, lucru care m-a şi surprins.”

Laurențiu Duță a povestit că Lorena are o voce foarte bună, însă până acum a sesizat că fiica lui nu este atrasă de muzică, ci mai degrabă își dorește să urmeze o altă carieră.

„Acum, la vârsta asta, nu am auzit-o zicând ceva despre muzică. Mai degrabă se visează avocat sau activist. (…) Chiar dacă nu e atrasă în mod special de muzică, să nu credeţi însă că nu are ureche muzicală sau voce. Are şi una şi cealaltă, credeţi-mă! Numai că, deşi are o voce foarte bună, mi se pare încă timidă. Şi, ceea ce contează foarte tare, după mine, nu e atrasă atât de mult încât să depăşească anumite obstacole, inerente”, a adăugat cântărețul pentru sursa citată anterior.

Foto: Instagram

