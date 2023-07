Fiica Elenei Gheorghe a împlinit 6 ani. Cum a sărbătorit-o artista pe Amelie Nicole: „Fără cuvinte”

A fost o zi de sărbătoare în familia Elenei Gheorghe, deoarece fiica artistei și-a sărbătorit ziua de naștere. Amelie Nicole a împlinit 6 ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, cântăreața i-a pregătit o petrecere frumoasă, de la care a postat imagini inedite. Alături de fotografiile de pe Instagram, artista i-a transmis fetiței sale și un mesaj emoționant.

Elena Gheorghe și-a sărbătorit fiica în cadrul unei petreceri de zile mari. Amelie Nicole a împlinit 6 ani, iar familia i-a pregătit o surpriză de proporții. Cu ocazia acestui eveniment special, Amelie Nicole i-a dezvăluit mamei ei care este cea mai mare dorință pe care o are.

Cu prilejul zilei de naștere a fiicei sale, Elena Gheorghe a făcut o postare pe profilurile sale personale de pe rețelele de socializare. Artista a împărtășit câteva fotografii de la petrecerea de ziua micuței ei și a adăugat un mesaj special. Cântăreața a dezvăluit că cea mai mare dorință a Ameliei Nicole este să mai aibă o surioară.

„La mulți ani, Amelita noastră! Ești o bucurie de copil, mereu cu zâmbetul până la urechi, dar ieri după ce mi-ai spus dorința ta, m-ai lăsat mască, fără cuvinte: „Mami, dacă îți pui o dorință de ziua ta se împlinește, nu? Da, mami! Atunci o să mai am o surioară, mi-am dorit să mai ai un bebeluș în burtică”, a transmis Elena Gheorghe pe Instagram.

Chiar dacă afișează întotdeauna un zâmbet, Elena Gheorghe nu scapă de provocările dificile ale vieții. La începutul acestui an, artista a trecut prin anumite probleme de sănătate la nivelul coloanei cervicale. Intensele dureri pe care le-a simțit au forțat-o să stea la pat timp de două săptămâni, având dificultăți în a se ridica. Cu toate acestea, prin fizioterapie, acupunctură, odihnă și autocontrol, a reușit să se vindece.

Într-un interviu recent, Elena Gheorghe a vorbit despre probleme de sănătate cu care s-a confruntat în ultime perioadă. Vedeta a precizat că oboseala și stresul și-au spus cuvântul în cazul său, iar durerile au fost cumplite. Ba mai mult, artista a recunoscut că timp de câteva săptămâni nu s-a putut ridica din pat.

„Da, așa este. Oboseala și stresul acumulate în urma activității intense pe care am avut-o în 2022 și-au spus cuvântul… Am avut o perioadă de două săptămâni când nu m-am putut da jos din pat din cauza unor probleme cu coloana cervicală. A fost greu și dureros, dar cu fizioterapie, acupunctură, odihnă și autocontrol am reușit să-mi revin. Acum sunt bine.”, a spus Elena Gheorghe pentru revista VIVA!.