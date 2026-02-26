Fiica Andei Adam lansează prima piesă. De ce artista nu o încurajează pe Eveline să aibă o carieră în muzică: „Nu insist”

Anda Adam a ales să îi împlinească dorința fiicei sale, Eveline, care se pregătește să lanseze prima piesă. Pentru artistă, proiectul reprezintă mai degrabă o experiență creativă decât începutul unei cariere pentru copil.

Anda Adam, despre pasiunea fiicei sale

Într-o declarație oferită recent, cântăreața a vorbit despre dificultățile din industria muzicală autohtonă și despre sprijinul limitat pentru artiștii români. În câteva zile, Eveline, în vârstă de 10 ani, va debuta oficial cu o melodie și un videoclip. Deși o susține, artista spune clar că nu vede muzica drept direcția profesională principală pentru fiica sa.

Anda Adam, care a trecut prin momente controversate în televiziune, a explicat că dorința Evelinei de a intra în studio există de mai bine de doi ani, iar acum visul ei prinde contur. Filmările videoclipului sunt programate la finalul săptămânii, pregătirile fiind deja în desfășurare.

„Să știi că eu nu o influențez sub nicio formă în direcția asta, e propria ei alegere. Îți dai seama că ea, venind cu mine de când avea cam doi ani la evenimente, e cam greu să nu înceapă să prindă gustul scenei. E alegerea ei. Ea excelează destul de mult și în alte părți, eu nu insist foarte tare să facă muzică, doar dacă vrea. Ea, de vreo doi ani, îmi zice mereu să îi fac o piesă, iar acum a făcut 10 ani și am zis: hai să-i fac prima piesă. Ea e înnebunită după kendama, mă pune să-i cumpăr încontinuu, și de aici a venit și ideea piesei Kendama. E și mare fan Ronaldo, de asta cântă și despre el în piesă. Pe Ronaldo nu putem să-l aducem în clip, e puțin ocupat în perioada asta și nu putem. Putem însă să-l aducem pe xRemus, care este unul dintre influencerii virali de la noi pe zona asta de kendama. Are mulți fani, băiatul e supertalentat și el va fi prezent în clip tocmai pentru a ne arăta niște scheme așa, wow, cu kendama, mai ales că Eveline e mare fan xRemus și atunci vreau să o fac fericită până la capăt”, a spus Anda Adam pentru Spynews.ro

Melodia este inspirată de pasiunea fetiței pentru kendama și de admirația pentru Cristiano Ronaldo. În videoclip va apărea și xRemus, cunoscut pentru popularitatea sa online în comunitatea pasionaților de kendama.

Critici privind piața muzicală

Deși își susține fiica, artista consideră că domeniul muzical nu mai oferă siguranța de altădată. Anda Adam a subliniat că, în prezent, artiștii locali întâmpină dificultăți în a obține promovare și difuzare.

„Având în vedere că mă uit, așa, în ultimul timp la ce se întâmplă în industrie, nu pot să zic că e o recomandare. Ca orice părinte, îi doresc binele, dar nu pot să spun că e o carieră din care, real vorbind, poți să zici că îți creezi un viitor. Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap. E un subiect foarte amplu aici: evenimente nu prea sunt, de intrat pe radio se pare că nu prea mai intră nimeni. Se pare că artiștii români nu prea au voie să intre pe radio la ei în țară, ceea ce în alte părți nu există. Sunt țări care au, prin lege, un procent obligatoriu de muzică cântată în limba lor pe toate radiourile. În Italia, dacă mergi, majoritatea muzicii de la radio e muzica lor, italienească. Mi se pare normal ca în țara în care ești să promovezi artiștii și muzica din țara ta, la fel cum e și în Bulgaria, unde auzi numai muzică bulgărească la radio. La noi se întâmplă fix invers, e foarte ciudat. Noi, ca popor, suntem obișnuiți să fim anormali”, a mai spus Anda Adam.

Artista, căsătorită din 2024 cu Joseph, a comparat situația din România cu politicile culturale din Italia și Bulgaria, unde radiourile difuzează în mare parte muzică națională.

Talent și în domeniul tehnologiei

Pe lângă interesul pentru muzică, Eveline obține rezultate foarte bune la matematică și tehnologie. Mama ei consideră că aceste abilități ar trebui să stea la baza viitorului profesional, în timp ce muzica ar putea rămâne o pasiune.

„Ca atare, eu, pentru Eveline, cred că e foarte important să aibă o bază, în primul rând, mai ales că e talentată într-o anumită zonă care ține de IT, de matematică. Ea e un copil care a învățat cubul Rubik în două zile; un adult, în mod normal, îl învață într-o lună și jumătate. Ea are o abilitate foarte mare pe zona asta. Face și niște cursuri în direcția IT, AI, are abilități în direcția asta și eu cred că, dacă își cultivă abilitățile în direcția aceea, care eu cred că e viitorul, pe lângă asta poate să facă, din pasiune, cu dragoste și dăruire, și muzică. Dar, așa cum am zis, baza ar trebui să fie asta, pentru că industria muzicală se îndreaptă către o direcție în care e greu să te bazezi pe ceva concret. Și eu am făcut facultate și școală într-un cu totul alt domeniu. Eu am terminat liceul de IT și am făcut facultatea de Relații Internaționale”, a mai zis Anda Adam.

Foto: Arhiva ELLE

