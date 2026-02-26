Fiica Andei Adam lansează prima piesă. De ce artista nu o încurajează pe Eveline să aibă o carieră în muzică: „Nu insist”

Anda Adam i-a lansat fiicei sale prima ei piesă, însă nu consideră că o carieră de artist în zilele noastre este cea mai bună alegere pentru micuță.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Fiica Andei Adam lansează prima piesă. De ce artista nu o încurajează pe Eveline să aibă o carieră în muzică: "Nu insist"

Anda Adam a ales să îi împlinească dorința fiicei sale, Eveline, care se pregătește să lanseze prima piesă. Pentru artistă, proiectul reprezintă mai degrabă o experiență creativă decât începutul unei cariere pentru copil.

Anda Adam, despre pasiunea fiicei sale

Într-o declarație oferită recent, cântăreața a vorbit despre dificultățile din industria muzicală autohtonă și despre sprijinul limitat pentru artiștii români. În câteva zile, Eveline, în vârstă de 10 ani, va debuta oficial cu o melodie și un videoclip. Deși o susține, artista spune clar că nu vede muzica drept direcția profesională principală pentru fiica sa.

Anda Adam, care a trecut prin momente controversate în televiziune, a explicat că dorința Evelinei de a intra în studio există de mai bine de doi ani, iar acum visul ei prinde contur. Filmările videoclipului sunt programate la finalul săptămânii, pregătirile fiind deja în desfășurare.

„Să știi că eu nu o influențez sub nicio formă în direcția asta, e propria ei alegere. Îți dai seama că ea, venind cu mine de când avea cam doi ani la evenimente, e cam greu să nu înceapă să prindă gustul scenei. E alegerea ei. Ea excelează destul de mult și în alte părți, eu nu insist foarte tare să facă muzică, doar dacă vrea. Ea, de vreo doi ani, îmi zice mereu să îi fac o piesă, iar acum a făcut 10 ani și am zis: hai să-i fac prima piesă. Ea e înnebunită după kendama, mă pune să-i cumpăr încontinuu, și de aici a venit și ideea piesei Kendama. E și mare fan Ronaldo, de asta cântă și despre el în piesă. Pe Ronaldo nu putem să-l aducem în clip, e puțin ocupat în perioada asta și nu putem. Putem însă să-l aducem pe xRemus, care este unul dintre influencerii virali de la noi pe zona asta de kendama. Are mulți fani, băiatul e supertalentat și el va fi prezent în clip tocmai pentru a ne arăta niște scheme așa, wow, cu kendama, mai ales că Eveline e mare fan xRemus și atunci vreau să o fac fericită până la capăt”, a spus Anda Adam pentru Spynews.ro

Melodia este inspirată de pasiunea fetiței pentru kendama și de admirația pentru Cristiano Ronaldo. În videoclip va apărea și xRemus, cunoscut pentru popularitatea sa online în comunitatea pasionaților de kendama.

Critici privind piața muzicală

Deși își susține fiica, artista consideră că domeniul muzical nu mai oferă siguranța de altădată. Anda Adam a subliniat că, în prezent, artiștii locali întâmpină dificultăți în a obține promovare și difuzare.

„Având în vedere că mă uit, așa, în ultimul timp la ce se întâmplă în industrie, nu pot să zic că e o recomandare. Ca orice părinte, îi doresc binele, dar nu pot să spun că e o carieră din care, real vorbind, poți să zici că îți creezi un viitor. Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap. E un subiect foarte amplu aici: evenimente nu prea sunt, de intrat pe radio se pare că nu prea mai intră nimeni. Se pare că artiștii români nu prea au voie să intre pe radio la ei în țară, ceea ce în alte părți nu există. Sunt țări care au, prin lege, un procent obligatoriu de muzică cântată în limba lor pe toate radiourile. În Italia, dacă mergi, majoritatea muzicii de la radio e muzica lor, italienească. Mi se pare normal ca în țara în care ești să promovezi artiștii și muzica din țara ta, la fel cum e și în Bulgaria, unde auzi numai muzică bulgărească la radio. La noi se întâmplă fix invers, e foarte ciudat. Noi, ca popor, suntem obișnuiți să fim anormali”, a mai spus Anda Adam.

Artista, căsătorită din 2024 cu Joseph, a comparat situația din România cu politicile culturale din Italia și Bulgaria, unde radiourile difuzează în mare parte muzică națională.

Talent și în domeniul tehnologiei

Pe lângă interesul pentru muzică, Eveline obține rezultate foarte bune la matematică și tehnologie. Mama ei consideră că aceste abilități ar trebui să stea la baza viitorului profesional, în timp ce muzica ar putea rămâne o pasiune.

„Ca atare, eu, pentru Eveline, cred că e foarte important să aibă o bază, în primul rând, mai ales că e talentată într-o anumită zonă care ține de IT, de matematică. Ea e un copil care a învățat cubul Rubik în două zile; un adult, în mod normal, îl învață într-o lună și jumătate. Ea are o abilitate foarte mare pe zona asta. Face și niște cursuri în direcția IT, AI, are abilități în direcția asta și eu cred că, dacă își cultivă abilitățile în direcția aceea, care eu cred că e viitorul, pe lângă asta poate să facă, din pasiune, cu dragoste și dăruire, și muzică. Dar, așa cum am zis, baza ar trebui să fie asta, pentru că industria muzicală se îndreaptă către o direcție în care e greu să te bazezi pe ceva concret. Și eu am făcut facultate și școală într-un cu totul alt domeniu. Eu am terminat liceul de IT și am făcut facultatea de Relații Internaționale”, a mai zis Anda Adam.

Citește și:
Fiul lui Justin Trudeau, dezvăluiri rare despre relația fostului premier canadian cu Katy Perry

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Bill Gates, declarații sincere despre infidelitățile din timpul căsniciei cu Melinda French Gates
People
Bill Gates, declarații sincere despre infidelitățile din timpul căsniciei cu Melinda French Gates
Monica Bîrlădeanu, probleme în vacanța la schi. Cu ce experiență s-a confruntat în St. Moritz: "Fix ce aveam nevoie"
People
Monica Bîrlădeanu, probleme în vacanța la schi. Cu ce experiență s-a confruntat în St. Moritz: "Fix ce aveam nevoie"
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită: "Va rămâne un secret"
People
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită: "Va rămâne un secret"
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026: "Am ales să investim în acest proiect"
People
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026: "Am ales să investim în acest proiect"
Millie Bobby Brown a împlinit 22 de ani și a publicat o imagine rară cu fiica sa: "Sunt atât de binecuvântată"
People
Millie Bobby Brown a împlinit 22 de ani și a publicat o imagine rară cu fiica sa: "Sunt atât de binecuvântată"
Anca Serea, motiv de bucurie în familie. Fiica ei, Sarah, a fost admisă la o școală renumită din Milano: "Este începutul unui nou capitol"
People
Anca Serea, motiv de bucurie în familie. Fiica ei, Sarah, a fost admisă la o școală renumită din Milano: "Este începutul unui nou capitol"
Libertatea
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
catine.ro
Motivul pentru care fiica lui Martin Short s-a sinucis. De mai mulți ani se lupta pentru viața ei
Motivul pentru care fiica lui Martin Short s-a sinucis. De mai mulți ani se lupta pentru viața ei
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Mai multe din people
Sezonul 3 Power Couple a ajuns la final! Ce echipă a câștigat competiția: "O experiență pe care o să o ținem minte toată viața"
Sezonul 3 Power Couple a ajuns la final! Ce echipă a câștigat competiția: "O experiență pe care o să o ținem minte toată viața"
People

Doar trei cupluri au reușit să ajungă în marea finală Power Couple sezonul 3.

+ Mai multe
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei, Aris, într-o ipostază adorabilă: "Am bifat primul..."
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei, Aris, într-o ipostază adorabilă: "Am bifat primul..."
People

Ana Baniciu a împărtășit cu fanii o premieră din viața fiului ei, Aris.

+ Mai multe
Christina Applegate, confesiuni dureroase despre starea ei de sănătate. Actrița este aproape imobilizată la pat în urma luptei dureroase cu scleroza multiplă
Christina Applegate, confesiuni dureroase despre starea ei de sănătate. Actrița este aproape imobilizată la pat în urma luptei dureroase cu scleroza multiplă
People

Christina Applegate își petrece majoritatea timpului în pat din cauza durerilor tot mai mari după diagnosticul de scleroză multiplă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC