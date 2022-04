Fiica Alinei Pușcaș se confruntă cu probleme de sănătate. Prezentatoarea TV a apelat la ajutorul medicului

Fiica Alinei Pușcaș trece prin momente dificile. După ce în urmă cu două zile vedeta a fost surprinsă cu o perfuzie la mână, acum fiica sa se confruntă cu probleme de sănătate. Micuța Iris nu s-a simțit bine deloc, iar vedeta le-a spus fanilor că a făcut febră destul de mare. Astfel, prezentatoarea TV a apelat la ajutorul medicului pediatru pentru a se asigura că fiica ei primește tratamentul corespunzător.

Alina Pușcaș este una dintre vedetele care împărtășește cu fanii de pe rețelele de socializare ultimele noutăți din viața ei, fie că sunt vești bune sau nu. De această dată, prezentatoarea TV și-a îngrijorat fanii cu privire la starea de sănătate a fetiței sale. Iris a făcut febră în toiul nopții, iar vedeta a trebuit să apeleze la medicul pediatru pentru a vedea ce se întâmplă cu ea.

După ce s-a consultat cu medicul și i-a oferit fiicei sale tratamentul corespunzător, vedeta i-a făcut și o împachetare cu un prosop rece pentru a scădea temperatura corpului. De asemenea, vedeta a stat cu ochii pe Iris toată noaptea pentru a se asigura că starea de sănătate nu se înrăutățește.

Deși acum se simte ceva mai bine, prezentatoarea de la Te cunosc de undeva a spus că nu s-a liniștit complet. După o noapte albă în care a supravegheat-o pe micuță, Alina Pușcaș a spus că este încă îngrijorată pentru starea fetiței.

„Din fericire am avut parte de o noapte mai bună decât mă așteptam. Iris a avut pe la nouă seara temperatură 39,9. Suntem ok, tot mai face febră, dar nu atât de mare. E doar febră pur și simplu. Nu știm ce poate să fie. O țin sub supraveghere cu pediatrul, bineînțeles, dar o să vreau să mergem și la analize preventiv.”, a spus Alina Pușcaș pe Instagram.