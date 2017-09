Eva Mendes, dezvaluiri emotionante despre viata de mama si cariera

Eva Mendes a fost sincera in legatura cu faptul ca prefera sa petreaca timpul acasa alaturi de copiii ei in loc sa se afiseze pe covorul rosu sau la diverse evenimente din Hollywood. Actrita a dezvaluit ca are sentimente puternice de vinovatie cand este nevoita sa lucreze pentru ca, in calitate de mama, nu se simte bine cand stie ca nu este alaturi de copiii ei.

La lansarea colectiei ei de haine de toamna pentru “New York & Company”, Mendes a vorbit despre greutatile de a imparti cariera cu familia si viata personala.

“Doamne, nimeni nu te previne asupra sentimentului de vinovatie pe care il simti atunci cand lucrezi!”, a dezvaluit actrita pentru E!News. “Nu stiu cum sa-mi gasesc balanta pentru ca este un fel de lupta de pe o zi pe alta.”.

Artista a mai spus ca oricat de mult efort ar face pentru copiii sai, stie ca sentimentul de vina nu va disparea. “ Desigur ca am grija de mine- numai asa pot face fata treburilor din casa si familiei, bineinteles- dar acea vina parca este prezenta mereu”, a recunoscut Eva.

Comentariile actritei despre vinovatia de a fi o mama care lucreaza au atras atentia multor parinti care se regasesc perfect in aceasta situatie.

Iar actrita de origine cubaneza nu este singura din industria Hollywood-ului care trece prin aceste momente mai delicate. Drew Barrymore, Hilary Duff si Kristen Bell sunt doar cateva dintre mamele faimoase care se confrunta cu vinovatia de a fi mame care lucreaza.

Eva Mendes, in varsta de 43 de ani, are doua fete, Esmeralda (3 ani) si Amada (1 an), impreuna cu partenerul ei, actorul Ryan Gosling. In acelasi interviu pentru E!News, Eva a dezvaluit ca le lasa pe fiicele ei sa fie copii. “Vrei sa porti pijamale toata ziua? Poarta pijamale toata ziua!” a spus actrita. „Pentru mine, copilaria a fost o perioada minunata si nu ar trebui ca ele sa fie supuse vreunui stres sau responsabilitatilor pe care le avem noi, adultii.”.

Text: Petra Murariu

Foto: Arhiva Revistei ELLE