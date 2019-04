Emilia Clarke dezvăluie fotografii rare din perioada operațiilor suferite pe creier

Emilia Clarke a vorbit despre anevrismele și operațiile prin care a trecut într-un interviu pentru CBS Sunday Morning. La câteva săptămâni după ce a detaliat experiența într-un eseu emoționant scris pentru The New Yorker, starul din „Game of Thrones” povestește care a fost cea mai mare teamă trăită atunci. Așa cum a precizat inițial, Emilia a fost operată în februarie 2011, când filma pentru primul sezon al serialului „Game of Thrones”, după ce a simțit niște dureri puternice care i-au cuprins capul.

Operația a fost finalizată cu succes, aceasta întorcându-se pe platourile de filmare, însă lucrurile nu s-au oprit aici. În scurt timp a descoperit un alt vas de sânge în creier, pe care a fost nevoită să-l trateze doi ani mai târziu. „Dacă o parte din creier nu primește sânge, nu va mai funcționa. Este ca un scurt circuit. Așa că, am avut asta, iar ei nu știau exact ce este”, a spus Emilia, adăugând că i-a fost mult mai greu să rămână optimistă după cea de-a doua operație.

Clarke a fost foarte îngrijorată că aceste probleme îi vor afecta abilitățile de actriță, abilitatea de a-și aminti replicile. „A fost o mare paranoia. Mă gândeam: „Dacă ceva s-a scurtcircuitat în creierul meu și nu mai pot juca niciodată?” Am trăit în acest fel o lungă perioadă de timp”, a continuat actrița.

Recuperându-se după cel de-al doilea anevrism, Clarke a trecut printr-o perioadă depresivă, însă a găsit suficientă putere încât să urmeze exemplul personajului pe care îl interpretează în serial, Daenerys Targaryen: „Mergi pe platourile de filmare și joci acest personaj neînfricat, treci prin foc, iar acest lucru m-a salvat, ajutându-mă să-mi reconsider propria mortalitate.”

Emilia Clarke se reîntoarce în rolul lui Daenerys pentru cel de-al optulea și ultimul sezon din „Game of Thrones”, care va avea premiera pe 14 aprilie la HBO.

Foto: Instagram, Hepta

