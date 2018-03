Ellen DeGeneres, declarații despre moartea fostei iubite

În timpul unui interviu pentru Dax Shepard de marți, prezentatoarea TV a povestit despre cum iubita ei a fost ucisă într-un accident de mașină.

“Prietena mea a fost ucisă într-un accident de mașină pe când eu aveam 20 de ani. Locuiam împreună cu ea când a murit. De una singură, nu mi-am mai permis să locuiesc acolo unde stăteam împreună, așa că m-am mutat într-un apartament foarte mic. Dormeam pe o saltea pe podea și am fost infestată cu purici. Obișnuiam să scriu tot timpul, povești, cântece și tot felul de lucruri”, a spus Ellen.

Totuși…a făcut din moartea prietenei ei… primul ei material de stand-up. Unul bun, care i-a schimbat complet viața.

“Am considerat că ar fi super dacă am putea să îl sunăm pe Dumnezeu, să îi punem niște întrebări, iar el să ne răspundă. Așa că am pus toate ideile pe hârtie, iar la final, când am citit, mi s-a părut foarte amuzant”, a spus despre show-ul ei Phone Call to God.

Astfel, în 1986, aceasta a apărut în The Tonight Show Starring Johnny Carson și a devenit prima femeie comedian care a fost invitată la această emisiune.

