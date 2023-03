Ed Sheeran, în lacrimi în noul său documentar, The Sum Of It All

The Sum Of It All, documentarul care urmărește viața cântărețului Ed Sheeran, va fi lansat pe 3 mai pe platforma de streaming Disney+. Până atunci însă, fanii artistului au putut vedea câteva secvențe din serialul documentar, Sheeran postând pe contul său de Instagram primul trailer al proiectului.

Videoclipul începe cu Ed Sheeran vorbind despre copilăria sa, afirmând că: „Tipul ăla nu va fi un star pop. Este atât de puțin probabil.” Apoi, imaginile din copilărie cu artistul britanic sunt intercalate cu mai multe secvențe surprinse în timpul concertelor, când acesta este aclamat de mii de oameni. Trailerul prezintă însă nu numai ascensiunea profesională a cântărețului, ci și viața personală a acestuia. Fanii îl pot vedea pe Sheeran în lacrimi, vizibil afectat de moartea celui mai bun prieten al său, Jamal Edwards. Acesta a murit în luna februarie a anului trecut, în urma unui stop cardiac provocat de cocaină și alcool, la vârsta de 31 de ani. În plus, documentarul prezintă și problemele de sănătate cu care soția lui Ed, Cherry Seaborn, s-a confruntat și consecințele pe care acestea le-au avut asupra cuplului. Cherry a fost diagnosticată cu o tumoră anul trecut, în timp ce era însărcinată pentru a doua oară.

În trailer, îl putem pe vedea pe Ed plângând pe scenă, în timp ce soția sa, extrem de uimită de reacția artistului, afirmă:

„Nu l-am văzut niciodată plângând pe scenă. Nu a avut timp să proceseze și să își liniștească gândurile.”

Videoclipul se încheie însă cu imagini ceva mai vesele cu Ed sărbătorindu-și ziua de naștere și râzând alături de prietenii săi, în timp ce spune că „viața poate fi imprevizibilă.”

Recent, cântărețul câștigător de Grammy a vorbit onest despre cum problemele de sănătate ale soției lui și alte drame din viața sa i-au afectat inclusiv creativitatea muzicală, explicând:

„Au fost o serie de evenimente în viața mea, sănătatea mea mintală a fost afectată și în cele din urmă felul în care văd arta și muzica… și toate doar într-o lună (…) Cel mai bun prieten al meu, Jamal, care îmi era ca un frate, a murit subit, și apoi a trebuit să îmi apăr integritatea și cariera de compozitor la tribunal.”

Sheeran a continuat prin a spune „mă aflam în frică, depresie și anxietate” în același timp, povestind că simțea că se îneacă și că nu își poate ține capul deasupra apei. De asemenea, acesta a dezvăluit că lucrul la noul său album a fost o formă de terapie care l-a ajutat să găsească un sens în tot ce simțea.

„Am scris fără să mă gândesc cum vor fi cântecele, am scris orice ieșea din mine. Și în doar o săptămână am înlocuit un deceniu de muncă cu cele mai adânci și mai întunecate gânduri ale mele.”

Foto: Hepta

