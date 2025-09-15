Doina Teodoru, mesaj neașteptat după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu: „Ce e mai bun pentru mine”

Doina Teodoru a surprins cu mesajul ei pe fondul zvonurilor legate de o presupusă despărțire între ea și Cătălin Scărlătescu.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Mesajul Doinei Teodoru
VEZI FOTO
POZA 1 / 22

În ultima perioadă, speculațiile privind o presupusă ruptură între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au apărut în spațiul public. Cuplul, care și-a oficializat logodna în 2024, părea să aibă o relație solidă după participarea la „Asia Express.” Totuși, deși erau logodiți, actrița și cunoscutul chef nu au stabilit data unei eventuale căsătorii.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit?

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu ar avea deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitectă și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Doina Teodoru, mesaj neașteptat pe fondul zvonurilor despre despărțire

Până acum, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu au făcut declarații oficiale referitoare la speculațiile care circulă în spațiul public, conform cărora s-ar fi despărțit. Însă, actrița a postat pe contul ei oficial de Instagram un mesaj scris în limba engleză care a stârnit atenția în rândul fanilor ei și care să fie cu subînțeles. 

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, se arată în mesajul distribuit pe rețelele de socializare de către Doina Teodoru. 

Ce spuneau Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru despre zvonurile despărțirii

Contactată pentru a comenta zvonurile, în luna aprilie, Doina Teodoru a ales să nu clarifice situația. Fără să infirme sau să confirme despărțirea, actrița a oferit un răspuns evaziv:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Ca el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri, mulțumesc de telefon, seară bună!”, a declarat aceasta pentru Playtech.

Cătălin Scărlătescu a avut o atitudine similară, optând pentru discreție totală atunci când a fost întrebat despre starea actuală a relației.

„Știți cât de mult îmi doresc eu și cât de mult îmi place să vorbesc despre viața mea privată?! Nu o să primiți niciodată un răspuns. Viața mea este viața mea, așa cum e ea. Viața privată pe care o am trebuie să rămână privată”, a afirmat juratul MasterChef pentru aceeași sursă.

Relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a intrat în atenția publicului mai ales după participarea la emisiunea „Asia Express”, unde au demonstrat că pot forma o echipă competitivă și unită, în ciuda personalităților puternice. Celebrul chef a povestit, într-un episod din podcastul lui Cătălin Măruță, cum a decurs momentul logodnei:

„Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da (n.r. – anul acesta). Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total.”

Citește și:
Emmy 2025: premiile care contează și starurile care au dominat covorul roșu

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Catinca Roman și fiica ei, Calina, primele declarații după eliminarea tensionată de la Asia Express 2025: "Nervi. Greu, dar frumos"
People
Catinca Roman și fiica ei, Calina, primele declarații după eliminarea tensionată de la Asia Express 2025: "Nervi. Greu, dar frumos"
Cum a apărut Lidia Buble alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau, la un eveniment. Ținutele lor au atras toate privirile
People
Cum a apărut Lidia Buble alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau, la un eveniment. Ținutele lor au atras toate privirile
Emmys 2025: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu
People
Emmys 2025: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu
Moda masculină la Premiile EMMY 2025 – ținutele care au atras toate privirile
People
Moda masculină la Premiile EMMY 2025 – ținutele care au atras toate privirile
Premiile EMMY 2025 – Cele mai HOT cupluri de vedete
People
Premiile EMMY 2025 – Cele mai HOT cupluri de vedete
Emmy 2025: premiile care contează și starurile care au dominat covorul roșu
People
Emmy 2025: premiile care contează și starurile care au dominat covorul roșu
Libertatea
Premiile Emmy 2025: Serialele „Adolescense” și „The Pitt” domină gala. Lista câștigătorilor din principalele categorii
Premiile Emmy 2025: Serialele „Adolescense” și „The Pitt” domină gala. Lista câștigătorilor din principalele categorii
Reacția lui Irinel Columbeanu, după ce a aflat că Irina a avut prima prezentare de modă: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
Reacția lui Irinel Columbeanu, după ce a aflat că Irina a avut prima prezentare de modă: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu. Ivona s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura
Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu. Ivona s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura
Monica Gabor rupe tăcerea după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele create de Cătălin Botezatu: „Îți sunt recunoscătoare”
Monica Gabor rupe tăcerea după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele create de Cătălin Botezatu: „Îți sunt recunoscătoare”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
„S-a comportat ca un adolescent egoist!” Catinca Roman, dezvăluiri neașteptate despre tatăl ei adoptiv, Petre Roman. „A făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani”. Ce detalii personale, din viața de familie, a făcut publice fiica cea mare a fostului prim ministru
„S-a comportat ca un adolescent egoist!” Catinca Roman, dezvăluiri neașteptate despre tatăl ei adoptiv, Petre Roman. „A făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani”. Ce detalii personale, din viața de familie, a făcut publice fiica cea mare a fostului prim ministru
catine.ro
Această dietă populară ar putea crește riscul de deces cauzat de bolile de inimă. Ce spun studiile
Această dietă populară ar putea crește riscul de deces cauzat de bolile de inimă. Ce spun studiile
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cea mai bună metodă de a împiedica moliile să-ți deterioreze hainele. Cum poți să-ți păstrezi în siguranță garderoba
Cea mai bună metodă de a împiedica moliile să-ți deterioreze hainele. Cum poți să-ți păstrezi în siguranță garderoba
Mai multe din people
Ce meserie ar fi practicat Monica Bîrlădeanu înainte de celebritate: "Mi s-ar fi potrivit?"
Ce meserie ar fi practicat Monica Bîrlădeanu înainte de celebritate: "Mi s-ar fi potrivit?"
People

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit detalii despre pregătirea profesională și ce meserie ar fi avut la bază.

+ Mai multe
Florin Ristei, moment tensionat în aeroport alături de iubita lui, Yasmin Awad. Ce a făcut un fan
Florin Ristei, moment tensionat în aeroport alături de iubita lui, Yasmin Awad. Ce a făcut un fan
People

Florin Ristei a dezvăluit ce li s-a întâmplat într-un aeroport.

+ Mai multe
Jennifer Lopez, surprinsă alături de Samuel, fiul lui Ben Affleck, la un an de la divorțul de actor
Jennifer Lopez, surprinsă alături de Samuel, fiul lui Ben Affleck, la un an de la divorțul de actor
People

Jennifer Lopez a fost văzută alături de fiul lui Ben Affleck la o sesiune de shopping.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC