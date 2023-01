Doina Ciobanu s-a căsătorit. Detalii inedite despre eveniment și rochia de mireasă

Doina Ciobanu s-a căsătorit cu partenerul ei, Daniel Dykes. Evenimentul a avut loc într-o podgorie din Moldova, având alături familia și prietenii, iar bloggerița a dezvăluit detalii legate de cununia civilă pentru Vogue France, alături de imagini superbe de la nuntă.

Doina Ciobanu a crescut în Republica Moldova și în ciuda faptului că e stabilită de multă vreme în străinătate, nu și-a uitat originile și continuă să vorbească cu mândrie de țara ei natală. Conform Vogue France, Doina Ciobanu era logodită de 4 ani cu partenerul ei înainte de a planifica nunta într-un loc inedit, și anume într-o podgorie din Moldova, care se află în apropiere de granița cu Ucraina. Inițial, dorința a fost aceea ca nunta să aibă loc pe insula grecească Hydra, locul unde a avut loc cererea în căsătorie, dar atât pandemia, cât și războiul din Ucraina au determinat-o să-și schimbe planurile.

Aceeași publicație relatează faptul că Orchestra Filarmonicii Naționale din Moldova și cvartetul acesteia au încântat invitații pe parcursul evenimentul. Doina Ciobanu și-a creat ținuta singură, care a fost compusă dintr-o bucată de mătase naturală argintie. Look-ul l-a completat cu o perechi de pantofi vintage Nicholas Kirkwood. În ceea ce-l privește pe soțul ei, Daniel, el a purtat un costum Tom Ford.

Doina Ciobanu a oferit în interviul pentru Vogue France mai multe detalii despre cererea în căsătorie, precum și despre planurile de nuntă.

„Ne-am logodit acum 4 ani în timpul unei excursii la Hydra, care este și locul unde am vrut inițial să avem nunta în 2020. (…) Inițial, am vrut să facem nunta în Hydra, Grecia, în aprilie, unde ne-am logodit, dar când a început războiul chiar nu am simțit că este ceva ce vreau să fac. Am amânat totul pe tot parcursul Covid-ului, așa că vara, în ultimul moment, în timp ce eram înapoi acasă, în Moldova, ne-am gândit „de ce să nu o facem aici?”.