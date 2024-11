Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, devastați după moartea lui Gabriel Cotabiță. Cei doi i-au fost nași de cununie: „Am învățat atât de multe”

Gabriel Cotabiță, o legendă a muzicii românești, a încetat din viață pe 23 noiembrie 2024, la vârsta de 69 de ani, lăsând în urmă o profundă durere în sufletul celor care l-au cunoscut, iubit și admirat.

Delia și soțul său, Răzvan Munteanu, nașii de cununie ai artistului, și-au exprimat public regretul pentru pierderea acestuia. Delia a publicat pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă, surprinsă în timpul unui concert la Sala Palatului, însoțită de mesajul „Raiul e pe pământ” și o inimă neagră, simbolizând tristețea profundă.

Soțul artistei, Răzvan Munteanu, a adăugat un mesaj prin care a transmis cât de mult l-a prețuit pe artist, subliniind legătura specială pe care o aveau.

În 2016, la un an după ce trecuse printr-un infarct care i-a pus viața în pericol, Gabriel Cotabiță și-a unit destinul cu Alina Munteanu, femeia care i-a fost mereu alături. Evenimentul a fost unul special, plin de emoție și bucurie, iar organizarea a fost coordonată de Eliza Cotabiță, una dintre cele trei fiice ale artistului.

Moartea lui Gabriel Cotabiță a fost cauzată de un șoc cardiogen, apărut pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi. În 2015, artistul suferise un infarct în timp ce se afla în sala de fitness a unui hotel din București, fiind salvat atunci în urma intervenției medicilor de la Spitalul Floreasca. Ulterior, a urmat o perioadă de recuperare la Spitalul Elias, de unde a fost externat în luna iulie a aceluiași an.

Vestea morții sale a îndurerat profund colegii de breaslă, prietenii apropiați și fanii care l-au susținut de-a lungul carierei. Gabriel Cotabiță a fost omagiat de numeroase personalități din lumea muzicii și a televiziunii, toți subliniind talentul său unic și impactul pe care l-a avut asupra muzicii românești.

Trupul neînsuflețit al artistului va fi depus la Capela Cimitirului Bellu, unde cei care l-au iubit vor putea să își ia rămas-bun. Organizatorii funeraliilor au declarat că vor să respecte discreția și eleganța care l-au caracterizat pe Gabriel Cotabiță pe tot parcursul vieții sale.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Voice from above”, „Uneori-El amor”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a transmis Ionel Tudor pe rețelele de socializare.