Artistul Gabriel Cotabiță a murit la vârsta de 69 de ani.

Gabriel Cotabiță a murit la vârsta de 69 de ani. Anunțul trist a fost făcut pe rețelele de socializare de către prietenul său, dirijorul Ionel Tudor.

Dirijorul Ionel Tudor a postat pe Facebook un mesaj prin care informează faptul că artistul Gabriel Cotabiță a murit.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Voice from above”, „Uneori-El amor”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, se arată în mesajul transmis de către Ionel Tudor pe Facebook.