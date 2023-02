Delia a dezvăluit care e pasiunea ei ascunsă: „Se întâmpla pe la 13 ani”

Delia e o artistă de succes, care reușește să își impresioneze de fiecare dată fanii. De la colaborări muzicale inedite și până la apariții spectaculoase, cântăreața este admirată de un public numeros. Ea nu ezită să-și expună punctul de vedere pe diverse subiecte și este apreciată pentru autenticitatea de care dă dovadă.

Delia este destul de discretă când vine vorba de viața ei personală și rar face mărturisiri despre acest aspect. Dar, recent, a surprins pe toată lumea cu dezvăluirea pe care a făcut-o. În cadrul unui clip publicat pe TikTok, artista a vorbit despre pasiunea pe care o are pentru parfumuri încă din perioada adolescenței. Cântăreața a povestit cum făcea la vremea respectivă să-și achiziționeze un parfum pe care și-l dorea.

Delia a continuat să povestească faptul că la un moment dat mama ei i-a găsit locul în care își ascundea parfumurile și i le arunca.

„Și mama, draga de ea, mi le arunca la gunoi, drept pedeapsă, pentru că vezi Doamne, eu la vârsta aia nu aveam dreptul să am parfum, că n-aveam de ce. Oricum nu era ok că gen luam banii și era cumva furt, opream banii de la rest. Apoi am început să le ascund. Mi-a găsit ascunzătoarea și mi le-a aruncat pentru a nu știu câta oară. Și așa m-am traumatizat și iubesc parfumurile azi!”, a adăugat Delia pe contul ei de TikTok.