Decizie șocantă a tribunalului: Britney Spears rămâne sub tutelă

La câteva zile după depunerea mărturiei sale șocante în fața judecătorilor din Los Angeles, cererea lui Britney Spears de a scăpa de sub tutela tatălui ei a fost respinsă.

Miercuri, judecătoarea de la Curtea Supremă a Californiei, Brenda J. Penny, în vârstă de 39 de ani, i-a spulberat vedetei speranța că ar putea scăpa anul acesta de tutela lui Jamie Spears.

Jamie se ocupă de tutelă din 2008 și deține control deplin asupra finanțelor și afacerilor fiicei sale din ultimii 13 ani. Mai mult, potrivit declarațiilor lui Britney, acesta controlează accesul ei la alți oameni, în frunte cu iubitul ei, și a forțat-o să folosească mijloace de contracepție, pentru a evita ca aceasta să mai aibă copii.

Britney Spears s-a adresat curții pe 23 iunie, după mai bine de doi ani de tăcere și de mesaje ambigue. „Nu sunt aici pentru a fi sclava nimănui,” a spus ea. „Am mințit și am spus lumii întregi că sunt bine și că sunt fericită. Este o minciună. M-am gândit că poate, dacă aș repeta asta de suficiente ori, aș deveni fericită pentru că am fost în negare. Am fost în șoc. Sunt traumatizată… sunt atât de furioasă, că este o nebunie. Și sunt deprimată.”

Potrivit Newsweek, după discursul de aproape jumătate de oră al cântăreței, Penny i-a răspuns acesteia: „Vreau doar să vă spun că sunt cu siguranță sensibilă la tot ceea ce ați spus și la modul în care vă simțiți, și știu că a fost nevoie de mult curaj pentru a spune tot ce trebuie să spuneți astăzi. Și vreau să vă anunț că instanța apreciază faptul că ați venit în față și ați împărtășit felul în care vă simțiți. ”

Judecătoarea i-a explicat apoi cântăreței că tutela tatălui ei nu poate fi înlăturată fără ca echipa ei legală să depună în instanță o petiție de reziliere. Spears a recunoscut că nu era la curent cu acest lucru de care avocații ei ar fi trebuit să o informeze acum mult timp.

Avocații lui Britney pot contesta decizia de ieri, care, potrivit presei, vine ca urmare nu a declarațiilor recente ale vedetei, ci a unei cereri adresate curții în noiembrie, prin care Britney solicita adăugarea Bessemer Trust la echipa de tutelă care se ocupă de administrarea finanțelor ei.

