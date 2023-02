De ce Loredana a plecat din țară împreună cu fiica ei, Elena: „Așa e când pasiunea nu te lasă”

Loredana a luat o decizie surprinzătoare cu privire la viața ei. Artista și-a anulat concertele pe care le avea programate pentru luna martie și a plecat din țară, alegând să meargă într-o destinație care se regăsește tot mai des printre preferințele vedetelor, și anume India.

Loredana nu a făcut declarații până acum referitoare la călătoria în India, însă tatăl ei, Vasile Groza, a fost cel care vorbit despre decizia artistei. Conform declarațiilor făcute de acesta, cântăreața a plecat în India împreună cu fiica ei, Elena.

Loredana are o relație extrem de apropiată cu fiica ei. Artista și Elena comunică deschis pe orice subiect. Într-un interviu acordat pentru Cancan, cântăreața a făcut dezvăluiri despre viața de familie, povestind cum ea și Elena au reușit să depășească problemele care au apărut pe parcurs în relația lor.

„Ea e mai introvertită, ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult. Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec. Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Nici noi, și nici părinții noștri, dar eu am zis că vreau să depășim aceste subiecte, să nu mai fie tabu și să am o comunicare directă, sinceră, chiar dacă uneori mă pune pe mine într-o lumină proastă o anumită discuție. „Da, mami, uite, eu am făcut chestia asta!”. La un moment dat am fumat, recunosc, a fost o prostie, dar nu am mințit-o că n-am fumat. Învață din greșeala mea și n-o mai repeta, pentru că e un lucru care îți face rău și, chiar dacă te lași de fumat, acolo, undeva, e o memorie a acelui lucru și mai încolo se resimte organismul!”, a declarat Loredana Groza.