De ce Gwyneth Paltrow limitează accesul copiilor săi la rețelele de socializare

Gwyneth Paltrow a vorbit deschis despre alegerile pe care le face atunci când este vorba despre creșterea și educarea celor doi copii ai săi. Actrița are o fiică, Apple, în vârstă de 16 ani, și un băiat, Moses, în vârstă de 14 ani, cu fostul ei soț, Chris Martin.

„Nu îi las să aibă conturi publice pe rețelele de social media sau lucruri de acest gen, încerc să îi țin cât mai departe de ochii publicului”, a spus actrița în cadrul podcast-ului Literally! With Rob Lowe.

„Acum este diferit pentru că ei mă întreabă dacă pot avea un canal de YouTube și eu le spun că absolut nu, nu pot avea”, a declarat Paltrow, precizând că Apple și Moses „îi înțeleg” regulile.

„Ca părinte, tot ce pot face pentru acești copii este să îi învăț cum să deosebească binele de rău și să îi învăț ce este munca”, a mai adăugat actrița, precizând că cei doi copii au învățat ce înseamnă munca privind cu atenție carierele părinților lor. „Am încercat foarte mult să nu le dau lucrurile de-a gata”.

Mai mult decât atât, Gwyneth Paltrow a dezvăluit că fiica ei, Apple, are deja un job în retail. „Cred că este foarte interesant să fiu mama lui Apple deoarece ea încearcă să fie pe picioarele ei și o urmăresc cum evoluează de la an la an și mă gândesc mereu care va fi următorul lucru pe care îl va face. Este foarte inteligentă și amuzantă. Și Moses este unic și profund, precum un suflet bătrân – și de asemenea foarte talentat”.

Părinții lui Gwyneth Paltrow – Blythe Danner și Bruce Paltrow – au refuzat să își lase fiica să devină cunoscută până când a împlinit 18 ani, a recunoscut actrița în cadrul aceluiași interviu, precizând că s-a simțit puțin inconfortabil din cauza avantajelor pe care le au la Hollywood copiii cu părinți celebri. „De asta cred că este așa important să crești un copil cu noțiuni legate de etica muncii și ale cărui valori se aliniază cu ale tale și care știu exact cine sunt”, a mai adăugat ea.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

