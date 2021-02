David, fiul lui Cătălin Măruță, a fost testat pozitiv cu coronavirus

David, în vârstă de 9 ani, fiul cuplului Cătălin și Andra Măruță, a fost și el testat pozitiv cu coronavirus. Anunțul a fost făcut la câteva zile după ce Cătălin, Andra, dar și fiica lor, Eva, în vârstă de 5 ani, au fost depistați pozitiv cu coronavirus și vor sta 14 zile în izolare la domiciliu.

Chiar și așa, emisiunea pe care o prezintă Cătălin Măruță la PRO TV va continua. În cadrul ediției de ieri, 2 februarie, a emisiunii „La Măruță”, prezentatorul TV a transmis în direct de acasă că fiul său s-a testat, iar rezultatul a fost unul pozitiv. „A făcut și David. Și David e acasă. Eva și Andra din prima au fost pozitive la test. David ne tot întreba zilele trecute dacă mai poate să își repete și el testul și astăzi a ieșit și el pozitiv. Pe de o parte, era fericit că nu mai trebuie să stea singur, departe de noi”, a spus Cătălin Măruță în emisiunea de pe PRO TV.

Cătălin Măruță a transmis și pe pagina sa de Instagram un mesaj, în care spune că familia sa se simte bine și că vor trece peste această perioadă. „Tot ce face tati e cool! Covidul nu e în categoria asta, dar uite că după ce am devenit eu pozitiv, s-a întâmplat și cu David! Mulțumim pentru mesaje, din fericire ne simțim toți bine. Trecem noi și de asta!”, a fost mesajul scris de Cătălin Măruță pe Instagram.

Cătălin Măruță a vorbit în emisiunea de pe PRO TV de luni, 1 februarie, despre evoluția bolii în cazul familiei sale. Acesta a spus și care sunt simptomele cu care el și Andra se confruntă. În urma declarațiilor sale, ei au o formă ușoară a bolii. „Starea mea de sănătate este una bună. Am doar stări de febră, spre seară. În rest, mai tușesc din când în când. Dacă e ca până acum, aș putea să spun că o să trec ușor peste această perioadă. Într-adevăr, am rămas fără miros, gust, e extrem de ciudată toată această senzație (…) Andra este și ea infectată cu SARS-CoV-2, ea are dureri musculare, dar și ea se descurcă foarte bine. Eva este cea mai energică, n-are absolut nicio treabă.”

Foto: Instagram

