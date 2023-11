Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au un nou membru în familie: „Am considerat că este un semn”

Gabriela Prisăcariu și-a anunțat cu mult entuziasm fanii de pe social media că familia ei s-a mărit cu un membru. Vedeta și soțul ei, Dani Oțil, au un nou animal de companie.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au mai avut în trecut o pisică, pe nume Cenușă. Din păcate, acum câteva luni, pisoiul și-a pierdut viața după ce a fost călcat de mașină în fața casei lor. Fanii au aflat abia acum ce s-a întâmplat pentru că modelul a vorbit abia recent pentru prima dată despre această suferință. Gabriela Prisăcariu a mai spus că ea și soțul ei au aflat de curând de faptul că una din surorile pisoiului lor, Cenușă, a făcut pui și așa au ales să adopte un nou animal de compania. Pisica lor are două luni și i-au pus un nume extrem de simpatic, și anume Caisă.

„Nu am putut și încă îmi găsesc cu greu cuvintele să povestesc ce s-a întâmplat cu Cenușă… el nu mai apare în postările noastre, pentru că acum multe luni a fost călcat de mașină chiar în fața casei noastre. Primim foarte multe mesaje în care suntem întrebați de el și mă bucur să văd cât de mult l-ați îndrăgit. Nu am vrut/putut să acceptăm altă pisică dar recent am aflat din greșeală că o surioară de a lui Cenușă a făcut puiuți și am considerat că este un semn. Vi-l prezint pe Caisă, un motănel de 2 luni, care ne-a mai alinat dorul!”, a fost mesajul transmis de Gabriela Prisăcariu pe contul personal de Instagram, alături de câteva fotografii adorabile cu pisica lor.