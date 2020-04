Dalai Lama ne îndeamnă să luptăm împotriva coronavirusului cu compasiune

Într-un mesaj recent publicat în revista Time, Dalai Lama, considerat un Buddha în viață și probabil cea mai recognoscibilă față a unei religii practicate de peste 500 milioane de oameni din întreaga lume, ne sfătuiește să avem compasiune față de cei care ne înconjoară pentru că în aceste vremuri grele rugăciunile nu sunt suficiente.”

„Prietenii îmi cer câteodată să ajut cu o problemă din lume folosind „puteri magice.” Le spun mereu că Dalai Lama nu are puteri magice. Dacă aș avea, nu aș simți durere în picioare sau în gât. Toți suntem la fel ca ființe umane, experimentăm aceleași temeri, aceleași speranțe, aceleași incertitudini.

Din perspectiva budistă, fiecare ființă simțitoare cunoaște suferința și adevărurile bolii, ale bătrâneții și ale morții. Dar, ca ființe umane, avem capacitatea de a ne folosi mintea pentru a combate furia, panica și lăcomia. În ultimii ani am subliniat importanța „dezarmării emoționale”, încercarea de a vedea lucrurile în mod realist și clar, fără confuzia provocată de teamă sau de furie. Dacă o problemă are o soluție, trebuie să încercăm să o găsim, dacă nu, nu are sens să pierdem timpul gândindu-ne la ea.

Noi, budiștii, suntem de părere că întreaga lume este interdependentă. De aceea, vorbesc adesea despre responsabilitatea universală. Izbucnirea acestei teribile pandemii de coronavirus a arătat că ceea ce i se întâmplă unei persoane poate afecta rapid orice altă ființă. Dar ne amintește, de asemenea, că un act constructiv sau de compasiune, fie că lucrăm într-un spital sau doar respectăm distanțarea socială, are potențialul de a ajuta pe mulți.

De când au apărut veștile despre coronavirus în Wuhan, mă rog pentru frații și surorile mele din China și din oricare altă parte. Acum se poate vedea că nimeni nu este imun la acest virus. Cu toții suntem îngrijorați atât în privința celor dragi, cât și al viitorului, al economiei globale, dar și al locuințelor noastre individuale. Însă rugăciunea acum nu este suficientă.

Această criză ne-a arătat că toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea acolo unde putem. Trebuie să îmbinăm curajul de care medicii și asistentele dau dovadă și știința pentru a îmbunătăți această situație și a ne proteja viitorul de alte astfel de amenințări.

În această perioadă de frică, este important să ne gândim la provocări pe termen lung și la posibilitățile întregului glob. Fotografiile din spațiu arată clar că nu există granițe reale pe planeta noastră. Prin urmare, toți trebuie să avem grijă de ea și să ne implicăm pentru a preveni schimbările climatice și alte forțe distructive. Această pandemie servește ca un avertisment că numai împreună, printr-un răspuns global și coordonat, vom face față acestor provocări de amploare, fără precedent, cu care ne confruntăm.

Trebuie să ne amintim, de asemenea, că nimeni nu este scutit de suferință și să întindem o mână de ajutor celor care nu dispun de case, de resurse sau de familie care să-i protejeze. Această criză ne arată că nu suntem separați unul de celălalt, chiar dacă trăim separat. Prin urmare, cu toții avem responsabilitatea de a oferi compasiune și ajutor.

Ca budist, cred în principiul efemerității. În cele din urmă, acest virus va trece, așa cum am văzut în timpul vieții mele trecând și războaie sau alte amenințări teribile și vom avea ocazia să ne reconstruim comunitatea globală așa cum am mai făcut-o de multe ori înainte. Sper sincer ca toată lumea să poată rămâne în siguranță și calmă. În acest moment al incertitudinii, este important să nu ne pierdem speranța și încrederea în eforturile constructive pe care atât de mulți le depun.”

