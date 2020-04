Gestul impresionant făcut de un veteran de război de 99 de ani pe fondul pandemiei de coronavirus

Tom Moore, un veteran de război în vârstă de 99 de ani din Keighley, Yorkshire, a impresionat întreaga lume cu gestul său. Acesta a reușit să strângă 5 milioane de lire sterline mergând în jurul casei sale, bani care vor fi donați către National Health Service.

Tom Moore și-a lansat campania pe data de 8 aprilie și și-a propus inițial să strângă 1.000 de lire sterline. În fiecare zi, el face câte 10 ture cu ajutorul unui cadru premergător în jurul grădinii sale. În doar 24 de ore de când a inițiat campania, a strâns 70.000 de lire sterline. De atunci a adunat 4 milioane de lire sterline.

Pe data de 30 aprilie, Tom va împlini 100 de ani și și-a propus ca până atunci să ajungă la 100 de ture în jurul casei. Pentru ca gestul său să fie văzut de cât mai mulți oameni, nepotul lui Tom, Benji, în vârstă de 16 ani, i-a făcut acestuia un cont pe Twitter, reușing să strângă peste 48.000 de urmăritori. „Wow – 4 milioane de lire sterline pentru NHS! Abia așteptăm să îi dăm vestea lui Tom, lui nici măcar nu îi va veni să creadă. Mulțumim fiecăruia dintre voi, dar mai ales celor din prima linie care au nevoie de asta acum mai mult ca niciodată”, a scris acesta pe Twitter.

WOW – 4 million pound for our NHS!

We cannot wait to tell the news to Tom in the morning, he will not believe his ears!

Thanks each and every one of you – we are in awe of you, but especially our frontline staff who need this now more than ever. #TomorrowWillBeAGoodDay

— Captain Tom Moore (@captaintommoore) April 14, 2020