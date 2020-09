Cum (nu) se descurcă Reese Witherspoon cu temele și lecțiile fiului ei

Cursurile online și scoala de acasă pot fi o adevărată provocare, după cum ne-a arătat și Reese Witherspoon în cea mai recentă postare pe care a publicat-o pe Instagram.

Actrița în vârstă de 44 de ani a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe fotografii cu fiul ei, Tennessee, care are 7 ani, în timp ce învață de acasă. Însă Reese și-a surprins fiul în niște ipostaze care au stârnit amuzamentul fanilor. Și anume el stă atârnat cu capul în jos în mai multe locuri, cum ar fi în bucătărie, în living și în mașină. „Școala de acasă merge de minune”, a glumit Reese Witherspoon.

Vezi această postare pe Instagram Home school is going great. 🤪 O postare distribuită de Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) pe Aug 31, 2020 la 8:33 PDT

Acum câteva zile, Reese Witherspoon a mai publicat alte fotografii cu fiul ei, în timp ce se pregătește alături de el de cursurile online. Aceste imagini reflectă tot mai mult realitatea zilelor noastre, în care copiii trebuie să se obișnuiască tot mai mult cu aceste cursuri online, fiind o variantă adoptată de școlile din întreaga lume încă de la începutul pandemiei. În plus, cu această ocazie, a fost apreciată pentru că nu dorește să le arată fanilor că are o viață perfectă.

Vezi această postare pe Instagram Online learning here we come!! 📚✏️ #backtoschool O postare distribuită de Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) pe Aug 26, 2020 la 10:06 PDT

Tennessee este fiul pe care Reese Witherspoon îl are alături de soțul ei, Jim Toth. Actrița mai are doi copii, Ava, care are 20 de ani și Deacon, care are 16, din căsătoria anterioară cu Ryan Phillippe. Reese Witherspoon este una dintre celebritățile care împărtășește des fotografii din viața ei de familie și nu se ferește să discute și despre problemele ei.

