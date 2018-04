Cum l-a întrebat Prințul Harry pe Prințul William dacă îi va fi Cavaler de Onoare la nuntă

Acum scurt timp, Palatul Kensignton a confirmat pe Twitter că Prințul Harry și-a ales Cavalerul de Onoare pentru nunta sa cu Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, în persoana fratelui sau mai mare, Prințul William.

„Prințul Harry l-a întrebat pe fratele său, Ducele de Cambridge, dacă vrea să îi fie Cavaler de Onoare la nunta sa cu domnișoara Meghan Markle”, relatează @kensigntonroyal pe Twitter.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2

Apoi, a urmat și răspunsul Prințului William: „Ducele de Cambridge este onorat de această rugăminte și de-abia așteaptă să îi fie alături fratelui său în Capela Sf. George, din Windsor, pe data de 19 mai.”

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George’s Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 26, 2018