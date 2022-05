Cum explică membrii juriului Eurovision din Republica Moldova faptul că nu au acordat niciun punct lui WRS, reprezentantul României

Membrii juriului Eurovision din Republica Moldova au vorbit despre votul acordat lui WRS, reprezentantul României la Eurovision. Potrivit acestora, motivul pentru care România nu s-a aflat în topul preferințelor are la bază faptul că a fost prea mare concurența.

Spre deosebire de juriul de la Chișinău, care nu a acordat României niciun punct, decizia telespectatorilor a fost diametral opusă, ei oferind artistului român 10 puncte.

Din juriul Republicii Moldova la Eurovision 2022 au făcut parte dirijorul Adriano Marian, solista Cristina Scarlat, dirijoarea Ilona Stepanov, solistul Natan şi textiera Radmila Popovici. TVR MOLDOVA a discutat cu aceștia, dar numai doi au fost de acord să spună cum şi-au exprimat votul.

„României am oferit locul 10, ceea ce fiind transformat în puncte, dacă era transformat în puncte de organizatori era 2 puncte. Eu sunt cetăţean român şi mie îmi place România, dar asta nu înseamnă că, dacă cânta mama mea şi cânta fals, i-aş fi dat notă maximă, i-aş fi dat celui care cântă bine. Ceea ce ni se incriminează opusul parca nu am trăi în ţară liberă, dar dictatură. Dacă asta îşi doreşte publicul nostru ca eu să execut ordinele lor de dragul unor plăceri, dar eu atunci am să zic, eu iubesc România, dar am să votez cum îmi place”, a declarat textiera Radmila Popovici pentru TVR Moldova.