Cum arată acum celebra actriță Kim Novak. La 92 de ani a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film de la Veneția

Kim Novak, de nerecunoscut, a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră după lansarea unui documentar despre copilăria sa marcată de sărăcie

Actrița în vârstă de 92 de ani a fost premiată cu Leul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Veneția pentru întreaga activitate, la scurt timp după lansarea documentarului Kim Novaks Vertigo. Îmbrăcată într-o rochie verde smarald cu negru, accesorizată cu o broșă cu diamante, Novak a adus pe scenă eleganța clasică a Hollywood-ului.

Cunoscută inițial pentru părul său șaten, actrița a apărut acum cu o coafură bob blondă. Documentarul ei explorează atât rolul emblematic din Vertigo al lui Alfred Hitchcock, cât și povestea drumului de la star de cinema la viața retrasă de artistă pe care o duce în Oregon.

Novak s-a retras de decenii din lumina reflectoarelor, dar aparițiile rare au stârnit adesea discuții despre schimbările vizibile ale chipului său. În 2014, la gala Oscar, prezența ei a provocat controverse din cauza aspectului feței, vizibil mai umflate, lucru comentat chiar și de Donald Trump, care a spus pe Twitter că „Kim ar trebui să își dea în judecată chirurgul estetician”.

Actrița a recunoscut ulterior că apelase la injecții cu grăsime facială, o decizie pe care a regretat-o. Într-o scrisoare deschisă pe Facebook, Novak a vorbit despre presiunea standardelor de frumusețe de la Hollywood și despre cruzimea vârstei în industrie, subliniind că „fiecare are dreptul să arate cât mai bine, dacă asta îl face să se simtă mai bine”.

O carieră de succes și o copilărie dureroasă

Documentarul său autobiografic dezvăluie detalii tulburătoare din copilăria petrecută în Chicago, în perioada Marii Crize. Novak mărturisește că mama ei, Blanche, a încercat de două ori să o ucidă: mai întâi încercând să o avorteze cu ace de tricotat, iar apoi, când era bebeluș, încercând să o sufoce cu o pernă. Tatăl ei, Joseph, care se confrunta cu probleme de sănătate mintală, ar fi păstrat într-un borcan trupul fratelui ei nenăscut, alături de colecția sa de animale și insecte.

„Îmi amintesc că am luptat să trăiesc. Am câștigat, am supraviețuit și am mers mai departe”, spune actrița în film. Novak a adăugat că tatăl ei, fost profesor în Cehoslovacia, devenit ulterior dispecer de cale ferată în America, nu a sprijinit niciodată cariera ei în cinema și nu i-a arătat mândrie pentru realizările sale.

Regizorul Alexandre Phillippe, cel care a lucrat la documentar, a declarat că a rămas șocat când a ascultat mesajul vocal în care actrița îi împărtășea aceste amintiri: „Am rămas fără cuvinte și m-am întrebat dacă nu cumva este prea întunecat. Este un privilegiu să aducem la lumină aceste secrete și amintiri atât de puternice.”

Kim Novak a călătorit de la ferma ei de 13 acri din Oregon pentru a primi prestigiosul premiu, marcând un moment rar în care s-a reîntors în atenția publicului.

Kim Novak, născută în 1933 în Chicago, este o legendă a Hollywood-ului clasic, cunoscută pentru rolurile sale din filme precum Vertigo (1958) regizat de Alfred Hitchcock, Picnic (1955) și The Man with the Golden Arm (1955). După un deceniu de glorie pe marile ecrane, a ales să se retragă din cinematografie și să se dedice artei vizuale, trăind într-o fermă din Oregon.

