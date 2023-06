Cum a fost surprinsă Gina Pistol alături de fiica ei, Josephine, după ce s-a întors din luna de miere

Smiley și Gina Pistol s-au bucurat de o lună de miere de vis în sudul Franței. Cei doi au plecați fără fiica lor, Josephine, și s-au bucurat de mai multe experiențe inedite, dar și de zile de relaxare.

Gina Pistol și Smiley s-au întors din luna de miere și au revenit la fiica lor, Josephine, de care le-a fost extrem de dor pe parcursul zilelor pe care le-au petrecut în sudul Franței. Artistul a ținut să marcheze întâlnirea cu fetița lor. El a surprins-o pe soția lui într-o ipostază adorabilă cu Josephine, în timp ce se joacă.

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit pe 27 mai. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov. La cununia civilă, vedeta a fost îmbrăcată într-o rochie cu dantelă în zona bustului și mâneci largi pe care a accesorizat-o cu o pereche de sandale cu perle Jimmy Choo. De machiajul ei s-a ocupat Alexandra Crăescu, iar de coafură Adonis Enache. În ceea ce îl privește pe artist, el a purtat un costum bej clasic, creat de Irina Voinea. Cei doi au ales ca petrecerea să aibă loc într-un spațiu deosebit, și anume la Orangeria Iris. La petrecerea de nuntă au participat mai multe vedete din showbiz-ul autohton.

După nuntă, Smiley a făcut câteva declarații despre luna de miere. Artistul a menționat încă de atunci că fiica lor nu îi va însoți și a explicat și care este motivul pentru care au făcut această alegere.

„O să fie în sudul Franței. O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță. Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și cu Josephine vara asta, sper să apucăm”, a declarat Smiley pentru stirileprotv.ro.