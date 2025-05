Cu ce provocare s-a confruntat Nicoleta Nucă înainte să se mute cu partenerul ei: „Acum este extraordinar”

Nicoleta Nucă a lăsat în urmă agitația orașului și s-a stabilit la țară, unde trăiește o poveste de dragoste liniștită alături de Bogdan Anton. Cei doi locuiesc la Valea Călugărească, iar artista s-a acomodat repede cu ritmul vieții rurale – inclusiv cu drumurile până în Capitală și micile bucurii ale traiului în mijlocul naturii. Într-un interviu oferit recent, Nicoleta a povestit despre „proba de foc” prin care a trecut la începutul relației: acceptarea de către Aguridă, cățelul partenerului său.

Relația lor a început anul trecut, pe platourile unui musical în care ambii jucau. De atunci, Nicoleta Nucă și Bogdan Anton au devenit de nedespărțit. Deși inelul de logodnă încă nu a venit, cântăreața nu pune presiune – pentru ea, mutarea în casa de la Valea Călugărească a fost un pas esențial și o sursă de fericire autentică.

Cea mai amuzantă parte a integrării în viața partenerului a fost interacțiunea cu patrupedul Aguridă, despre care Nicoleta povestește cu umor și drag:

„Of, Doamne, deci Aguridă este cel mai adorabil cățel din univers. Într-adevăr, primele dăți, când abia mă duceam în vizită, mă lătra de… simțeam clar că dacă m-ar avea în față, m-ar face terci, dar pentru că încă nu mă cunoștea. Eu sunt genul foarte răbdătoare și am avut eu așa răbdare și încet, încet, în timp, după ce m-am mutat, i-am tot dat să mănânce până s-a obișnuit cu prezența mea, cu mirosul meu. A înțeles că fata asta nu e rea, clar, îmi dă păpică bună, de obicei mă alintă și atunci cred că trebuie să o accept. Și când l-am mutat ulterior la noi acasă, n-am avut niciun gram de, nu știu, de frică. Se întâmpla asta după câteva luni, în care eu l-am tot mituit, să zic așa. Și acum este extraordinar. Relația pe care o am în momentul de față cu cățelul ăsta este absolut extraordinară. Și mă lasă să-i fac orice în lumea asta. Clar are atât de multă încredere încât cred că doar pe mine și pe Bogdan ne-ar lăsa să-i facem orice”, a spus Nicoleta Nucă pentru Cancan.