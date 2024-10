Nicoleta Nucă, prima imagine alături de partenerul ei. Cum au fost surprinși cei doi

Nicoleta Nucă trăiește de ceva timp o poveste de dragoste alături de Bogdan Anton, care și el este muzician. Artista și partenerul ei sunt discreți în ceea ce privește relația lor. Cu toate astea, cântăreața și-a luat prin surprindere fanii cu imaginea pe care a publicat-o cu iubitul ei.

Nicoleta Nucă a împărtășit cu fanii o fotografie alături de partenerul ei, Bogdan Anton. În imagine, cei doi apar într-o ipostază tandră, iar artista a scris și un mesaj emoționant alături de fotografia cu iubitul ei.

De ceva timp, circulă zvonuri conform cărora Nicoleta Nucă ar fi însărcinată. Artista nu a confirmat până acum aceste speculații apărute în presa mondenă. Cântăreața a declarat recent faptul că nu își dorește să comenteze pe marginea acestui subiect.

„În continuare este aceeași poziție. Nu o să comentez nimic pe tema asta. Așa cum am mai spus și în alte interviuri anterioare, când voi simți că este momentul potrivit să vorbesc despre viața mea personală, o voi face eu cu gurița mea. Până atunci, nu dau declarații, nu dau din casă”, a spus Nicoleta Nucă la Știrile Antena Stars.

În cadrul unui interviu acordat recent, Nicoleta Nucă a povestit cum a început relația cu actualul ei partener. Artista și iubitul ei, Bogdan Anton, s-au cunoscut prin intermediul unui proiect profesional.

„Eu sunt de modă veche în privința acestui lucru, respectiv aștept bărbatul să facă primul pas. Aici a fost mai atipic. Noi ne-am cunoscut în cadrul proiectului Shrek, am început să vorbim, dar prietenește cumva în primă fază, după care ne-am dat seama că suntem foarte asemănători în multe privințe și de acolo a plecat toată povestea asta”, a declarat Nicoleta Nucă pentru cancan.ro.

Acum câteva luni, Nicoleta Nucă și fostul ei partener ei, toboșarul Alex Ursache, s-au despărțit. Cei doi au luat această decizie după șapte ani de relație, iar artista a făcut primele declarații despre separare pe rețelele de socializare.

Nicoleta Nucă și-a luat prin surprindere fanii cu anunțul că ea și Alex Ursache s-au despărțit. Într-un mesaj transmis pe Instagram, cântăreața a precizat faptul că această decizie a fost luată de comun acord.

„Cu părere de rău vă anunțăm că eu și Alex am ales de comun acord să o luăm pe drumuri diferite într-un mod matur, asumat și amiabil. Aceasta nu este o decizie impulsivă luată la nervi și supărare, ci una agreată împreună după mult timp, discuții și încercări, însă într-un final ne-am dat seama că noi doar ne-am îndepărtat. A fost o relație frumoasă și pasională în centrul căreia a fost extrem de multă dragoste și respect și prin care am evoluat ambii și am învățat unul de la celălalt o mulțime de lucruri frumoase”, a transmis Nicoleta Nucă pe contul personal de Instagram.