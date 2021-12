Cu ce probleme se confruntă Nicole Cherry la scurt timp după ce a devenit mamă

Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu aproape două săptămâni. Artista a adus pe lume o fetiță căreia i-a pus numele Anastasia.

Cântăreața care a împlinit zilele trecute 23 de ani are o legătură foarte strânsă cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare și le dezvăluie mereu detalii din viața ei personală și nu de puține ori le-a spus și despre problemele cu care se confruntă.

Nicole Cherry a povestit că a avut și primele probleme cu fetița ei, pentru că micuța suferă de colici, iar din acest motiv nu a prea lăsat-o să doarmă.

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, Nicole Cherry a dezvăluit cum a fost prima săptămână alături de fiica ei. Tânăra artistă a născut pe 27 noiembrie, micuța Anastasia venind pe lume mai repede, pentru că inițial termenul era la începutul lunii decembrie.

Artista a avut o naștere ușoară și o recuperare la fel de ușoară.

„Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”, a declarat Nicole Cherry.