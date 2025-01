Cu ce probleme s-a confruntat Andreea Bănică în vacanța din Bulgaria. Ce a pățit familia artistei

Andreea Bănică a plecat alături de soțul ei, Lucian Mitrea, și fiul lor, Noah, într-o vacanță în Bulgaria la schi. Artista aștepta cu nerăbdare această călătorie, însă, din păcate, a avut parte de o serie de provocări pe care nu și le imagina.

Pe rețelele de socializare, Andreea Bănică a dezvăluit mai multe despre problemele întâmpinate în vacanța din Bulgaria. Soțul artistei, dar și fiul lor s-au confruntat cu o serie de probleme de sănătate, astfel că această escapadă nu a decurs de la bun început conform planului lor. Cântăreața a fost aproape de cei doi și s-a asigurat că aceștia iau medicamentele necesare pentru a se însănătoși.

„Bună dimineața! Nu știu cât de bună este, dar dimineață este clar, pentru că nu văd bine de la soarele ăsta superb, divin. După cum ați văzut, am ajuns în Bulgaria, la schi, ai mei bolnavi, de fapt Lucian foarte bolnav, azi-noapte am stat cu frecții și cu medicamente, Noah puțin tușește și îl doare în gât, dar i-am dat și lui medicamente, eu am luat preventiv, sora trebuie să-ți dau și ție preventiv! (…)

Avem o priveliște superbă aici, dar vreau să mănânc ceva finuț, micul dejun e foarte mișto aici, au de toate. (…) După o noapte foarte mișto… dacă nu mă dau azi pe schiuri leșinată așa, o să mai am încă 10 kilograme luna asta”, a povestit Andreea Bănică pe social media.