Sebastian Stan, discurs impresionant după premiul obținut la Globurile de Aur 2025: „Să susținem poveștile care sunt incluzive”

La Globurile de Aur 2025, Sebastian Stan a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, la categoria dramă/comedie-musical datorită prestației pe care a avut-o în filmul A Different Man, scris și regizat de Aaron Schimberg. Actorul american de origine română a ținut și un discurs pe scenă, la gala de decernare a premiilor, cu care a impresionat pe toată lumea.

În filmul A Different Man, Sebastian Stan îl interpretează pe Edward, un bărbat care aspiră să fie actor și care suferă de neurofibromatoză, o afecțiune genetică ce determină creșterea tumorilor pe piele și pe oase. Din distribuția peliculei face parte și Adam Pearson, un actor care în viața reală suferă de această afecțiune și care în film are rolul lui Oswald. Sebastian Stan a mai fost nominalizat și la categoria cel mai bun actor într-un film/dramă pentru rolul din The Apprentice, filmul regizat de Ali Abbasi, acolo unde îl portretizează pe Donald Trump.

În discursul său de acceptare, Sebastian Stan a vorbit despre echipa filmului A Different Man, mai precis despre Aaron Schimberg, regizorul și scenaristul acestuia, cât și despre Adam Pearson. Actorul a făcut declarații și despre faptul că n-ar mai trebui să existe o stigmă asociată persoanelor cu dizabilități.

„Aaron Schimberg și Adam Pearson, aș fi vrut să fiți aici. Împărtășesc asta cu voi. Vă mulțumesc pentru încredere. Ignoranța și disconfortul nostru cu privire la dizabilitate și desfigurare trebuie să înceteze acum. Trebuie să le normalizăm și să continuăm să ne expunem le ele, iar copiii să încurajeze acceptarea. Un mod în care putem face asta este să continuăm să susținem poveștile care sunt incluzive. Acesta nu a fost un film ușor de făcut. Nici The Apprentice, celălalt film din care am avut norocul să fac parte și în care sunt mândru să joc. Acestea sunt subiecte dificile, dar aceste filme sunt reale și sunt necesare. Nu ne putem teme și nu putem privi în altă parte.”

De asemenea, Sebastian Stan i-a dedicat premiul mamei sale, Georgeta Orlovschi, care a plecat din România după Revoluția din 1989 și s-a stabilit în America. Actorul născut în Constanța a ținut să aibă și un mesaj special pentru România.

„Acest premiu este pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Toni, care a avut grijă de o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat. Globurile de Aur, vă iubesc. România, te iubesc”, a mai spus Sebastian Stan pe scenă la Globurile de Aur 2025.

Pentru același rol din filmul A Different Man, Sebastian Stan a fost recompensat cu Ursul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Sebastian Stan este de multă vreme un nume cunoscut în cinematografia internațională și și-a arătat versatilitatea din punct de vedere actoricesc prin interpretarea unor roluri diferite în drame, thrillere sau filme de acțiune, Black Swan, Gone, The Martian, I, Tonya, I’m Not Here, Monday, Fresh, Pam & Tommy și Avengers: Endgame fiind câteva dintre producțiile în care a putut fi văzut.

Foto: Profimedia

