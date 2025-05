Cristina Deleanu s-a stins din viață la 84 de ani. Soțul actriței, Eugen Cristea, primele declarații: „O durere sfâșietoare”

Actrița Cristina Deleanu a încetat din viață pe 15 mai 2025, la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă în teatru, film, televiziune și radio, dar și o moștenire artistică de necontestat. Dispariția sa a provocat o mare tristețe în rândul colegilor de scenă și al publicului care i-a urmărit activitatea timp de decenii.

Vestea decesului a fost transmisă în spațiul public de Marina Almășan, care i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. În postarea sa, jurnalista a vorbit despre legătura apropiată pe care o avea cu Cristina Deleanu și despre sprijinul pe care actrița l-a oferit de-a lungul timpului actorului Eugen Cristea, soțul său.

„Doamne!

Sunt în stare de șoc!

Cel mai vechi și fidel colaborator al meu de la TVR, actorul Eugen Cristea, prieten de suflet cum puțini am, tocmai a primit cea mai cruntă veste : minunata sa soție, CRISTINA DELEANU, nu mai este!

Mi-a fost la rându-mi bună prietenă, cei doi – familia lor frumoasă- , facând parte din universul meu', fiindu-mi alături în nenumărare întâmplări ale vieții, și personale dar si publice. Dincolo de actrița talentată, Cristina a fost un om de o rară delicatețe sufletească, de o cultură desăvârșită, și, mai mult decăt atât, un om al cetății', frământat de tot ceea ce se întâmplă în jurul sau. Condeiul său strălucit mi-a furnizat, in nenumarate rânduri, pentru revista online pe care o conduc, analize de o rară profunzime ale lucrurilor strâmbe din această țară.

Vocea Cristinei a tăcut astăzi pentru totdeauna. Familia pe care am admirat-o mereu pentru iubirea și respectul ce-i stăteau la bază, iată, s-a imparțit : jumătate a rămas pe Pământ, urmând să plângă jumătatea plecata spre Cer…

Tare tristă veste mi-a început dimineața…

Să-i fie liniște și frumos Cristinei acolo, în noua Lume spre care a pornit și să reușească dragul meu Eugen să treacă peste această cumplita despărtire. Sunt alături de tine, prieten drag!”, a transmis Marina Almășan pe Facebook.